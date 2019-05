La semifinale di Champions League fra Barcellona e Liverpool ha confermato che Leo Messi resta uno dei migliori giocatori al mondo. Una grande prestazione quella dell'argentino che grazie ai suoi due gol (di cui uno è un capolavoro su punizione) ha contribuito alla vittoria del Barcellona per 3 a 0 contro il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League. L'argentino resta il sogno di mercato di molti top club europei, ma secondo la maggior parte dei media sportivi, difficilmente deciderà di concludere la carriera calcistica in un altro club diverso dal Barcellona.

Zaccardo scrive a Messi: 'Ti aspettiamo al Milan'

A proposito di Messi, ha destato simpatia il post di Instagram condiviso da Cristian Zaccardo (campione del mondo 2006 con la nazionale italiana di Marcello Lippi ed ex giocatore fra gli altri di Bologna e Milan) sul suo profilo ufficiale: nel post l'ex giocatore ha condiviso una foto che lo immortala proprio con Messi, nel quale lo invita a trasferirsi al Milan, una volta che avrà vinto tutto con il Barcellona.

Zaccardo invita Messi a trasferirsi al Milan

Simpatico post di Zaccardo su Instagram in cui l'ex difensore ha postato una foto che lo ritrae con Messi, affermando: "Messi, vinci tutto quest'anno che poi ti aspettiamo al Milan".

L'immagine è datata 2013 e riguarda un post partita di un match di Champions League fra Milan e Barcellona. Parole ironiche ma allo stesso speranzose quelle di Zaccardo, che si augura allo stesso tempo che il Milan ritorni a fasti di un tempo, quando 'dominava' in Champions League.

Cristian Zaccardo fece parte della spedizione italiana in Germania nel mondiale del 2006, e viene ricordato anche per il suo autogol contro gli Stati Uniti, partita terminata 1 a 1.

E' uno dei pochi però a vantare una foto con Leo Messi, immagine condivisa pure sul suo profilo Instagram due giorni fa, proprio per esaltare la qualità del giocatore argentino. Il 'sogno' di Zaccardo di vedere l'argentino al Milan dovrebbe rimanere tale: a proposito di mercato rossonero, molto passerà anche dall'eventuale qualificazione del Milan alla prossima Champions League.

Il mercato del Milan

Raggiungere il quarto posto attualmente sembra molto difficile, in quanto la squadra di Gattuso è stata superata in classifica da Atalanta e Roma: per poter sperare il Milan dovrà vincere tutte le partite rimanenti e allo stesso tempo le due rivali dovrebbero perdere dei punti.

Anche mister Gattuso sembra essere in discussione, e secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo anno potrebbe esserci un cambio nella guida tecnica, con diversi allenatori che sono in lista per subentrare all'attuale tecnico del Milan. Fra i tanti alla dirigenza piacciono Di Francesco, Sarri del Chelsea e Gasperini, il tecnico dell'Atalanta sta sorprendendo tutti in Serie A.