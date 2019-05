LIVE / Diretta Juventus-Torino, risultato in tempo reale: Lukic firma il vantaggio granata.

45' - Wojciech Szczesny esce e respinge il traversone.

42' - Bonucci imposta, ma la difesa avversaria respinge l'azione avversaria.

41' - Federico Bernardeschi batterà il calcio d'angolo per la Juventus.

38' - Miralem Pjanic manda il pallone in mezzo, ma nessuno dei compagni segue l'azione.

34' - L'arbitro ammonisce Blaise Matuidi.

33' - Matuidi inteviene in modo eccessivamente duro.

30' - Azione solitaria di Cristiano Ronaldo.

22' - Cristiano Ronaldo raccoglie un traversone verso il limite, ma la sua conclusione termina di poco sulla destra del portiere avversario.

19' - Tiro potente di Blaise Matuidi, che viene però respinto da Salvatore Sirigu.

17' - GOOOOL TORINO! Un errore della difesa bianconera regala un'occasione d'oro a Sasa Lukic, che non perdona.

13' - Il fallo di Andrea Belotti non viene punito dal direttore di gara.

7' - Cristiano Ronaldo ci prova, uno dei difensori avversari ferma l'avanzata bianconera.

6' - Federico Bernardeschi conclude da una distanza ravvicinata: nulla di fatto.

1' - Si parte, imposta immediatamente la squadra di Allegri.

Il derby della Mole aprirà la 35ª giornata di Serie A. Juventus e Torino stasera 3 maggio 2019 si affronteranno con motivazioni differenti, che potrebbero alla fine fare la differenza. La squadra di Allegri non ha più alcun traguardo da raggiungere, poiché il campionato di Serie A 2018/19 è stato vinto con largo anticipo e senza troppi incidenti di percorso. Il team di Mazzarri invece è in piena lotta per un posto in Europa e dopo la vittoria contro il Milan il sogno della qualificazione in Champions League sembra poter aver le carte in regola per avverarsi.

Due stati d’animo opposti, in una partita che comunque promette gol, spettacolo ed emozioni, come sempre succede in occasione di un derby sentito come quello di Torino. Ne è sicuro Walter Mazzarri, che alla vigilia ha già dichiarato che secondo lui la Juventus non ha intenzione di prendere alla leggera la gara di questa sera. “Non ci sottovaluteranno”, questa la certezza dell’allenatore, che nelle ultime ore ha fatto sapere che la sua squadra non ha paura di affrontare la formazione bianconera, poiché il Torino “contro le grandi non ha mai sofferto”: queste le parole del tecnico alla vigilia del derby della Mole 2019.

Le probabili formazioni del derby della Mole 2018/19

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus-Torino, Massimiliano Allegri questa sera non potrà contare su Emre Can: al suo posto è stato convocato il giovanissimo Simone Muratore. Il ragazzo si accomoderà in panchina al fianco di Caceres, recuperato ma non in grado di partire dal 1’. Indisponibili anche Rugani, Bentancur e Alex Sandro: quest’ultimo verrà sostituito da Spinazzola. In attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Cristiano Ronaldo e dal giovane e promettente Kean.

Il Torino potrà fare affidamento su Zaza e Baselli (di rientro dopo la squalifica) che però probabilmente non scenderanno in campo dal 1’. Attacco affidato al solito Belotti, il quale dietro verrà supportato da Berenguer.

Di seguito il riepilogo delle probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Kean, Ronaldo.

TORINO (3-4-2-1) - Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meité, Berenguer; Belotti.

La partita Juventus-Torino in tv e in streaming

La partita tra la Juventus e il Torino, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2018/19, verrà trasmessa in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251.

L’evento di questa sera, venerdì 3 maggio 2019, potrà essere seguito anche in streaming online attraverso la piattaforma SkyGo, disponibile sia da computer che su smartphone e tablet grazie all’apposita applicazione. Il servizio è dedicato ai clienti della pay tv che non vogliono perdersi gli eventi preferiti nemmeno quando non hanno nelle loro disponibilità il televisore. Altra possibilità per seguire il match in streaming è quella di acquistare un pacchetto nel catalogo di NOW TV, anche quello giornaliero, che permetterà ai tifosi bianconeri di vedere una delle partite più sentite della stagione 2018/19 anche se non in possesso di un abbonamento con la pay tv di Sky. Infine, continui aggiornamenti testuali arriveranno nel corso della partita dalle pagine social delle due formazioni che scenderanno in campo alle 20:30.