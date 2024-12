Con l'avvicinarsi dell'apertura della sessione di Calciomercato invernale il Crotone starebbe pensando a due calciatori del Catanzaro: si tratta del terzino destro Giovanni Piras e dell'attaccante Marcello Volpe. In attacco i rossoblù invece starebbero lavorando al prolungamento di contratto di Guido Gomez.

Crotone, priorità alla difesa

La rosa del Crotone potrebbe arricchirsi a gennaio con qualche volto nuovo, puntando su elementi giovani. In difesa i rossoblù starebbero guardando al Catanzaro, in particolare al terzino destro Giovanni Piras, classe 2004.

In difesa il Crotone potrebbe ritornare anche a trattare con il Picerno per l'acquisto a titolo definitivo del centrale Matteo Grilli, in scadenza di contratto in estate. Non è tramontata l'ipotesi di un ritorno del difensore Sauli Vaisanen, svincolato, già in passato in forza al club rossoblù e recentemente protagonista in Serie B con la maglia del Cosenza.

Rinforzi anche in attacco

Sempre dal Catanzaro il Crotone potrebbe effettuare un acquisto per il reparto avanzato. Gli squali starebbero seguendo il profilo di Giovanni Volpe, classe 2002, in passato protagonista con la maglia del Potenza in Serie C.

Intanto il capitano rossoblù Guido Gomez, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, potrebbe firmare un prolungamento.

La società starebbe lavorando a questa soluzione da giorni e qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane.

Sala in uscita

Potrebbe invece lasciare la città di Crotone dopo soli sei mesi l'estremo difensore Andrea Sala. Arrivato in estate in uno scambio con il Catanzaro che ha portato Andrea Dini a vestire i colori giallorossi, il portiere non ha trovato spazio nell'undici titolare di Emilio Longo.

La sua cessione potrebbe liberare spazio nella rosa, permettendo l'arrivo di un nuovo estremo difensore.

Un profilo accostato agli squali recentemente è quello di Antonio Donnarumma, fratello del più noto Gianluigi Donnarumma del PSG.

Il calciatore, attualmente in forza al Torino, però difficilmente potrà arrivare in Calabria anche per l'elevato ingaggio e per il doppio salto all'indietro di categoria, che porterebbe il giocatore a passare dalla Serie A alla Serie C.

Crotone quarto in classifica

La squadra rossoblù è attualmente quarta nella classifica di Serie C girone C con 32 punti insieme al Potenza e all'Avellino. Il Crotone ha concluso il 2024 con la vittoria esterna (1-3) in casa del Team Altamura.

Per i rossoblù si tratta della seconda vittoria consecutiva in trasferta, dopo il 5-0 imposto alla Turris a Torre del Greco. I rossoblù si trovano ora a tre punti dalla terza in classifica, l'Audace Cerignola e distano invece cinque punti dal Monopoli, secondo. Al primo posto rimane il Benevento, che con 40 punti precede i rossoblù di otto lunghezze.