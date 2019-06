Il calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto ad entrare nel vivo e, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Marca, nella trattativa per portare il forte trequartista colombiano James Rodriguez alla corte di Carlo Ancelotti sarebbe pronta a intervenire Adidas, disposta a pagare parte dell'ingaggio del calciatore. Gli azzurri non avrebbero problemi a pagare l'intero stipendio del 28enne sudamericano, ma nonostante ciò l'azienda tedesca ha dichiarato che potrebbe sostenere fino a un quinto dei 6,5 milioni di euro di ingaggio della stella colombiana, nel caso vestisse la maglia del Napoli.

Dunque il presidente del club campano dall'acquisto di James Rodriguez avrebbe un duplice vantaggio,, cioè quello di assicurarsi un top player dal valore assoluto e allo stesso tempo aumenterebbe in maniera esponenziale anche l'impatto pubblicitario della Società Sportiva Calcio Napoli.

Il forte interesse di Adidas è dovuto al fatto che Rodriguez è uno dei calciatori più seguiti di tutto il mondo sui social network. Infatti il 28enne di proprietà del club di Florentino Perez ha circa 90 milioni di follower tra Facebook, Twitter e Instagram.

Basti pensare solo al fatto che il club azzurro ha soltanto 7 milioni di follower tra i vari social per capire l'importanza di questo affare in termini di marketing.

Calciomercato azzurro: tutte le trattative in entrata in uscita

Ovviamente il club partenopeo non sta solo pianificando le trattative in entrata, ma anche alcune e importanti trattative di mercato in uscita. In primis l'obiettivo è quello di cedere il terzino destro albanese Elseid Hysaj.

Quest'ultimo ha ritenuto conclusa la sua esperienza al Napoli, ma gli azzurri lo valutano 30 milioni di euro. Al momento l'offerta più alta è quella dell'Atletico Madrid di Simeone di 15 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente dagli azzurri che lo valutano per l'appunto il doppio.

Invece sul fronte Mario Rui, terzino portoghese fresco vincitore della Nations League, è forte l'interesse del Milan. Infatti, secondo quanto riportato da Sportitalia, il terzino sinistro ex Empoli sarebbe la prima scelta del nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo.

Si raffredda invece la pista per portare Allan al Psg in quanto il ritorno di Leonardo in Francia starebbe dirottando l'attenzione dei parigini verso Barella del Cagliari e Milinkovic Savic della Lazio. Inoltre, c'è da ricordare che domani scadrà la possibilità per il Napoli di riscattare Ospina per 3,5 milioni di euro dall'Arsenal. Al momento gli azzurri sono disposti a pagare 2 milioni di sterline, cioè poco più di 2 milioni di euro. Intanto, sul portiere colombiano ci sono due club spagnoli.