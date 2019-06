Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una delle più importanti rivelazioni della scorsa stagione.

Con la maglia della Roma, infatti, il giovanissimo centrocampista si è rivelato come uno dei migliori calciatori d'Italia e ha raggiunto anche la Nazionale. La Juventus ha già provato ad intavolare delle trattative con la Roma, ma ha sempre ricevuto risposte negative fino adesso. La chiave, comunque, potrebbe essere Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, reduce da una stagione davvero molto travagliata, rientrerà a Torino dopo il prestito al Milan ed al Chelsea, ma non rientrerebbe nei piani del club bianconero. Sono molte le indiscrezioni sul calciomercato della Juventus che circolano in queste ore.

Juventus, possibile colpo Zaniolo

Mercato Juventus, potrebbe arrivare lo scambio Higuain-Zaniolo

Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", Juventus e Roma starebbero lavorando allo scambio Higuain-Zaniolo. L'attaccante argentino è già stato offerto al club giallorosso in cambio di Manolas, ma alla fine la contropartita potrebbe essere il giovanissimo centrocampista italiano. Inoltre, Moise Kean, compagno di squadra di Zaniolo nell'Under 21, starebbe cercando convincerlo a scegliere la Juventus per la prossima stagione.

Per quanto riguarda l'attacco bianconero, dunque, Maurizio Sarri potrebbe rinunciare a Gonzalo Higuain, puntando tutto su Mauro Icardi. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, sarebbe l'attuale attaccante dell'Inter il primo obiettivo di Sarri per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Pare comunque molto difficile che per arrivare a Mauro Icardi sia sacrificato Paulo Dybala, a lungo richiesto dall'Inter. L'eventuale arrivo del numero nove nerazzurro aprirebbe le porte all'addio di Mario Mandzukic.

Il centravanti croato, per le sue caratteristiche tecniche, non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri. L'ex Bayern Monaco sarebbe già stato richiesto dal Borussia Dortmund e da alcuni club cinesi, disposti a pagargli un ingaggio molto alto. Si attendono ulteriori aggiornamenti mercato nelle prossime settimane. Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, Moise Kean, seppur sia richiesto da numerose squadre, alla fine dovrebbe restare.