In questi giorni si sta giocando la Copa America in Brasile. L'Argentina, dopo un inizio difficile in cui ha raccolto un solo punto nelle prime due partite nella fase a gironi, è riuscita a risollevarsi con due vittorie consecutive. Trascinatore dell'Albiceleste è stato l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, autore di due gol, contro Qatar e Venezuela. Ora la squadra di Scaloni si giocherà la semifinale contro i padroni di casa e il Toro sarà sicuramente in campo per completare il tridente insieme a Leo Messi e Sergio Aguero. E proprio la Pulce è rimasto stupito dalle grandi capacità dell'attaccante nerazzurro: il Barcellona potrebbe pensare a Lautaro Martinez.

Il Barcellona pensa a Lautaro Martinez

Leo Messi ha rilasciato dichiarazioni molto importanti su Lautaro Martinez. Il fuoriclasse del Barcellona ha sottolineato come il Toro sia molto bravo non solo sotto porta, ma anche a lottare su tutti i palloni, giocando molto anche per i compagni. In virtù di queste parole la stampa sia argentina che spagnola ha lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui i blaugrana avrebbero messo gli occhi sull'attaccante dell'Inter.

Il Toro è stato acquistato l'estate scorsa dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro più bonus, anticipando la concorrenza di vari top club europei, essendosi mossi con largo anticipo, già a febbraio 2018. La prima stagione è stata sicuramente positiva, avendo messo a segno sei reti in ventisette partite di campionato. Inoltre il numero dieci ha avuto il peso dell'attacco sulle proprie spalle da febbraio in poi, quando Mauro Icardi è rimasto fuori dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano.

L'Inter ha subito creduto in Lautaro Martinez e a testimoniarlo c'è il fatto che nel suo contratto sia stata inserita una clausola rescissoria da centoundici milioni di euro.

Assalto dei blaugrana

Dall'Argentina sottolineano il forte interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. I blaugrana sarebbero perfino pronti a pagare la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro per strappare il classe 1997 all'Inter. In quel caso, tra l'altro, la società nerazzurra non avrebbe voce in capitolo e non potrebbe far altro che cedere il giocatore.

La soluzione alternativa potrebbe essere quella di mettersi al tavolo con l'agente del Toro e trattare eventualmente il rinnovo di contratto con la possibile rimozione della clausola rescissoria o, in alternativa, alzarla a centocinquanta milioni di euro. Una situazione simile a quella che sarebbe dovuta avvenire con Mauro Icardi se non ci fosse stata la rottura definitiva a febbraio. I nerazzurri, comunque, faranno di tutto per blindare l'ex Racing Avellaneda avendo già deciso di fare a meno di Maurito.