E' un'estate rovente dalle parti di Appiano Gentile. Non solo dal punto di vista climatico, ma anche da ciò che sta per rivoluzionare l'Inter del mai domo Antonio Conte. Si continua a ballare sulle punte. Dal sempre più partente Maurito Icardi al possibile arrivo dei due bomber "di razza", Edin Dzeko - Romelu Lukaku.

Indizi social

Ed è proprio il bosniaco della Roma ad aggiungere un ulteriore tassello alle caldissime trame di calciomercato. Il centravanti giallorosso ha iniziato a seguire su Instagram l'ariete del Manchester United, Lukaku, ormai notoriamente all'apice degli interessi del club nerazzurro.

Pura coincidenza o iniziale conoscenza per un ipotizzabile futuro con la stessa maglia, non vi è certezza al momento. Di sicuro sembra esserci della stima reciproca, del resto tra due purosangue che parlano la stessa lingua, quella del goal, non può essere diversamente.

Le trattative procedono, seppur appaia più semplice portare il bosniaco a Milano, anche per le vicende romaniste legate al fair play finanziario con le conseguente necessità di vendere.

Inoltre, per l'ex City potrebbe essere l'ultimo importante contratto della carriera professionistica, non essendo più particolarmente giovane (33 anni).

Il Manchester United dal canto suo, è bottega assai cara. D'altro canto, il possente attaccante belga è arrivato appena due anni fa con la cifra monstre di 87 milioni di euro. Voluto espressamente da Josè Mourinho di cui era il tecnico sin dai tempi del Chelsea (che ad inizio carriera lo lasciò andare all'Everton tra mille rimpianti), ma l'addio del portoghese sembra aver incrinato il rapporto del giocatore con i Red Devils.

Ed è su tali rapporti "burrascosi" che farebbe leva l'Inter, nonostante lo stesso United non conceda particolari aperture al momento, avendo rifiutato qualsiasi contropartita tecnica, non spostandosi da una cifra superiore ai 70 milioni di euro proposti dalla dirigenza nerazzurra. Da recenti rumors inglesi, però, sembrerebbe che i rossi di Manchester siano anche interessati a Pierre-Emerick Aubameyang, il quale potrebbe innescare l'effetto domino tanto desiderato dal Biscione.

Sullo sfondo resta la vicenda Icardi: Conte non avrebbe mai nascosto un certo imbarazzo nel dover gestire le bizze dell'argentino e del suo entourage. Gli strascichi dello scorso anno non dovranno in alcun modo condizionare gli equilibri dello spogliatoio nerazzurro, viste anche le premesse di potenziali successi che l'ex tecnico del Chelsea vuole raggiungere. Anche i tifosi sembrano dalla parte di quest'ultimo, avendo già raggiunto il limite massimo degli abbonamenti (40 mila tessere).

Urge trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti.