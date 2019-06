L'Inter attende di risolvere il rebus-Icardi, e nel frattempo rischia di perdere Lautaro Martinez. Infatti, mentre l'ex capitano nerazzurro trascorreva le vacanze tra Giappone e Polinesia con la moglie Wanda Nara, il collega 21enne diventava grande protagonista della Copa America con la maglia dell'Argentina, segnando tra le altre cose una rete splendida contro il Venezuela e contribuendo all'approdo della nazionale albiceleste in semifinale contro gli storici rivali del Brasile.

Pubblicità

Pubblicità

Indubbiamente un "Toro" così in forma non può fare altro che convincere ulteriormente Antonio Conte della bontà della strategia che avrebbe approntato insieme alla società: cedere Mauro Icardi e, nell'attesa di riuscire ad acquistare nuovi attaccanti (Dzeko e Lukaku sarebbero gli obiettivi principali sui quali starebbero lavorando Marotta e Ausilio), puntare su Lautaro che andrebbe così a trovare molto più spazio rispetto alla scorsa stagione quando, prima che i rapporti si deteriorassero, Icardi era il titolare incontrastato del reparto offensivo della Beneamata, nonché capitano.

Pubblicità

Ma in questo primo scorcio d'estate il mondo sembra essersi capovolto, ed ora è proprio il centravanti 21enne ad attirare su di sé le attenzioni degli addetti ai lavori e di altre squadre, tra le quali ci sarebbe principalmente il Barcellona che avrebbe in mente di vedere il "Toro" in azione al Camp Nou.

Lautaro nel mirino del Barcellona: farebbe coppia con Messi

I vertici del Barcellona avrebbero notato le ottime performance del giovane attaccante interista con l'Argentina e, secondo un'indiscrezione riportata da Radio La Red, potrebbe bussare presto alla porta del club di Zhang per avanzare un'offerta per l'acquisizione del cartellino di Martinez.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

La cifra sarebbe facilmente intuibile: la società iberica, infatti, avrebbe la disponibilità economica per versare interamente la clausola rescissoria presente nel contratto dell'ex Racing, pari a 112 milioni di euro.

Il nuovo obiettivo dei catalani, dunque, sarebbe quello di ricostituire nel suo organico la coppia d'attacco argentina formata proprio da Lautaro Martinez e un "certo" Lionel Messi. Insieme a loro ci sarebbe Luis Suarez per completare il tridente offensivo, con quest'ultimo che andrebbe dunque ad assumere la posizione occupata da Aguero con l'albiceleste.

Ovviamente per il Barcellona sarà tutt'altro che facile convincere l'Inter a privarsi del "Toro" che, nelle idee di Conte, sarebbe il nuovo punto di riferimento dell'attacco nerazzurro, aldilà dei probabili acquisti di Dzeko e Lukaku o di altre opportunità che si potrebbero presentare nel corso del Calciomercato estivo.