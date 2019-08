Napoli e Inter stanno infiammando queste ore di calciomercato. Gli azzurri hanno definito l'acquisto di Hirving Lozano dal Psv Eindhoven per trentotto milioni di euro più cinque milioni di bonus mentre i nerazzurri sono ad un passo da Alexis Sanchez, attaccante cileno che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro dal Manchester United. Rinforzi per il reparto avanzato per entrambe le squadre che, intanto, stanno discutendo anche del possibile trasferimento all'ombra del Vesuvio di Mauro Icardi, centravanti argentino che non rientra nei piani del club nerazzurro, come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte. Il club partenopeo avrebbe raggiunto l'accordo con l'Inter ma, al momento, non avrebbe ancora incassato il sì di Maurito.

Napoli su Icardi

Inter e Napoli stanno discutendo del possibile trasferimento di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri e non ha preso parte neanche alla tournée in Asia restando alla Pinetina per ritrovare la condizione fisica, apparsa precaria durante il ritiro a Lugano.

Il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, nelle scorse settimane ha confermato di essere alla ricerca di un attaccante che possa garantire più di venti gol a stagione.

Identikit che risponde proprio all'attaccante di Rosario che, a parte lo scorso anno, è spesso arrivato ad oltre venti reti, vincendo anche la classifica marcatori nell'annata 2017-2018 con ventinove gol. Un ritorno di fiamma quello del Napoli che già nell'estate del 2016 aveva fatto un tentativo per Maurito avendolo individuato come il sostituto ideale di Gonzalo Higuain, ceduto alla Juventus per novanta milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter SSC Napoli

A far saltare tutto fu proprio l'attaccante nerazzurro vista la ferma volontà di restare a Milano. Fattore che mette a rischio anche questa volta il trasferimento.

Accordo tra le società

Inter e Napoli avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento di Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport è entrato nel dettaglio svelando anche le cifre dell'affare. Gli azzurri, infatti, sono pronti a versare nelle casse del club meneghino sessantacinque milioni di euro, pur non escludendo l'inserimento di una contropartita tecnica (Milik?) nell'affare.

Una proposta che soddisfa i nerazzurri che realizzerebbero una plusvalenza monstre, avendo iscritto Maurito a bilancio a poco più di due milioni. Inoltre, in questo modo, Marotta avrebbe il tesoretto necessario per sferrare l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic, sogno dei nerazzurri per rinforzare il centrocampo. L'ostacolo resta la volontà di Icardi che continua a prendere tempo e che avrebbe già un'intesa di massima con la Juventus.

Difficile, però, trovare un accordo con i bianconeri visto che l'Inter accetterebbe di sedersi al tavolo delle trattative solo per uno scambio alla pari con Dybala. Il Napoli attende ed entro la fine di questa settimana potrebbero esserci importanti novità in merito.