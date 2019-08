Il 24 agosto alle ore 18:00 inizierà ufficialmente la Serie A, con la Juventus che alla prima giornata giocherà a Parma, poi nella seconda giornata è previsto lo sconto fra i bianconeri ed il Napoli e vi è già molta curiosità per la sfida tra due delle squadre favorite nella lotta-scudetto. A proposito di Napoli, la società campana sarebbe alla ricerca di una grande punta che possa finalizzare il gioco promosso dal tecnico Ancelotti, e dopo il probabile acquisto di Lozano dal Psv Eindhoven (che potrebbe essere ufficializzato in questo inizio settimana), potrebbe arrivare un'offerta per Icardi.

L'argentino è oramai fuori rosa all'Inter ed è destinato al lasciare la società di Suning prima della fine del Calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni di mercato il desiderio del giocatore sarebbe quello di trasferirsi alla Juventus, ma i bianconeri non avrebbero deciso di avanzare nessuna offerta all'Inter per l'argentino.

Icardi potrebbe trasferirsi al Napoli

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto a presentare un'offerta di almeno 65 milioni di euro per Icardi: inoltre il capitano Insigne avrebbe telefonato all'argentino per cercare di convincerlo a trasferirsi nella società campana.

Nella trattativa il Napoli potrebbe inserire anche il cartellino di Milik, così da diminuire l'offerta cash all'Inter; però la società di Suning potrebbe rifiutare la proposta napoletana comprensiva del giocatore polacco in quanto sta lavorando all'arrivo di Alexis Sanchez dal Manchester United. Il cileno infatti potrebbe essere l'ulteriore acquisto per il settore avanzato interista e potrebbe arrivare in prestito gratuito ed un diritto di riscatto da 15 milioni di euro.

Inoltre per il primo anno la società di Suning si sobbarcherebbe solo circa 5 milioni di euro dello stipendio del cileno, mentre il restante sarà pagato sempre dal Manchester United.

Il mercato della Juventus

L'eventuale trasferimento di Icardi al Napoli non escluderebbe altre pesanti cessioni per il settore avanzato bianconero: se le quotazioni per una permanenza di Higuain sarebbero in rialzo, ci attendiamo novità dalla probabile cessione di Mandzukic.

Il croato potrebbe finire in Germania (ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund, quello del Bayern Monaco pare ormai del tutto sfumato) o rimanere in Italia, con il Milan che potrebbe decidere di investire sul bianconero. Per quanto riguarda Dybala, nonostante il gran gol contro la Triestina non è escluso possa lasciare i bianconeri: se Neymar dovesse partire dal Paris Saint Germain, l'argentino potrebbe essere il sostituto del centrocampista offensivo brasiliano.