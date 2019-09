Archiviata la sosta per le nazionali si torna alla Serie A e a chiudere la terza giornata di campionato si sfidano hellas verona e Milan. In classifica l'Hellas gode di un punto in più rispetto ai rossoneri frutto di una vittoria e un pareggio, mentre il Milan dopo la sconfitta di Udine ha portato a casa i tre punti tra le mura amiche contro il Brescia grazie al gol di Calhanoglu. Ulteriore cambio di modulo per Giampaolo che schiererà una sorta di 4-3-2-1 con Paquetà e Suso che agiranno sulla trequarti a supporto del sempre più in crisi Piatek; a centrocampo Biglia pare favorito rispetto a Bennacer per il ruolo di regista titolare.

Prima convocazione per i nuovi acquisti Theo Hernandez e Rebic. Juric che ritrova Piatek da avversario dovrebbe far partire titolare l'ultimo acquisto del Calciomercato estivo: l'ex clivense Stepinski al posto di Tutino. In difesa Gunter dovrebbe scendere in campo al posto dell'infortunato Bocchetti mentre Faraoni e Lazovic agiranno sulle fasce. Il signor Gianluca Manganiello dirigerà l'incontro il cui fischio di inizio è fissato alle ore 20.45.

Le probabili formazioni:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek.

All. Giampaolo.

I convocati di Mister Juric per la sfida con il Milan:

Portieri: Berardi, Radunovic, Silvestri

Difensori: Adjapong, Dawidowicz, Empereur, Faraoni, Gunter, Kumbulla, Rrahmani, Vitale.

Centrocampisti: Amrabat, Danzi, Henderson, Lazovic, Pessina, Verre, Veloso, Zaccagni.

Attaccanti: Di Carmine, Pazzini, Salcedo, Stepinski, Tupta, Tutino.

I convocati di Mister Giampaolo per la sfida con l'Hellas Verona:

We’re back after the break: 24 Rossoneri travel to Verona 🔴⚫️



Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Soncin.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic, Suso.

Dove vedere Hellas Verona - Milan e le probabili quote:

Il programma della terza giornata di campionato vedrà in scena allo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona la sfida tra Hellas Verona e Milan. La partita è trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A, canale 203, e su Sky Sport 251. La telecronaca è condotta da Federico Zancan, affiancato per il commento tecnico di Massimo Ambrosini; con i collegamenti di Peppe Di Stefano e di Manuele Baiocchini da bordocampo.

La partita sempre per gli abbonati Sky sarà visibile sull'app Skygo e in vendita in streaming sulla piattaforma di Sky 'NowTv'. Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono:

Vittoria Hellas Verona : 5

: 5 Pareggio : 3,50

: 3,50 Vittoria Milan: 1,80