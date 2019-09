Roma-Sassuolo è finita 4-2 e ci sono tanti voti alti nelle pagelle giallorosse di questo match valido per il terzo turno di Serie A. Match che si è messo subito in discesa per la formazione di Fonseca, a segno dopo 12 minuti con Cristante. Il Sassuolo è andato in affanno e la Roma ne approfittato per affondare i colpi. In rapida successione sono arrivati i gol di Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert, con i giallorossi avanti per 4-0 al riposo.

Nella ripresa Pellegrini e Dzeko vengono fermati dai legni, poi Berardi accorcia le distanze su calcio di punizione. Ancora un legno non consente al giallorosso Mancini di segnare il gol del 5-1, quindi Berardi segna la sua personale doppietta per il 4-2. Inutili gli sforzi dei neroverdi nel finale per cercare di riaprire il match, la Roma vince questa partita. E' il primo successo in serie A per la formazione di Fonseca, ora impegnata giovedì prossimo nel primo incontro della fase a gironi di Europa League.

I voti della Roma

Pau Lopez 6: incassa due gol senza particolari colpe, per il resto non ha dovuto compiere miracoli. Comunque sempre sicuro.

Florenzi 6.5: terzino con libertà di attaccare, lo fa con costanza finchè le energie glielo consentono. Dal 74' Spinazzola ng: mette minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni.

Fazio 6: nel primo tempo non deve soffrire tanto per fermare gli avversari, deve lavorare di più nella ripresa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A A.S. Roma

Mancini 6.5: sfortunato nella ripresa quando il palo gli nega la gioia del gol.

Kolarov 7: il solito treno sulla fascia sinistra, con il suo piede disegna delle traiettorie perfette per i compagni.

Cristante 7: Fonseca gli conferma fiducia come mediano davanti alla difesa e lui ripaga con la rete del vantaggio. In crescita.

Veretout 7: anche lui debutta in modo molto positivo, è tra i voti più alti delle pagelle di Roma-Sassuolo.

Il francese chiude, corre e imposta. E' destinato a essere un titolare fisso tra i giallorossi.

Mhkitaryan 7.5: il giocatore armeno non poteva sognare un debutto migliore. Segna un gol e fa vedere di avere i numeri del grande campione.

Pellegrini 8: una partita davvero strepitosa la sua, nel ruolo di trequartista si esalta e regala ben tre assist ai compagni. Nella ripresa un palo gli nega la gioia del gol.

Dal 85' Pastore ng: pochi minuti nei quali non riesce a lasciare la sua impronta.

Kluivert 7.5: finalmente più incisivo rispetto al solito, sempre pungente e stavolta anche abile a segnare una rete. Dal 72' Zaniolo 6: ha poco meno di venti minuti per mettersi in mostra, conserva energie in vista delle prossime partite.

Dzeko 7.5: è il fulcro del gioco della Roma, si conferma abile non solo come centravanti ma anche come playmaker offensivo.