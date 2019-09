L'uomo del momento in Brasile è sicuramente Gabriel Barbosa, conosciuto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è in forza al Flamengo, ma è di proprietà dell'Inter. I nerazzurri l'hanno ceduto in prestito secco a dicembre dello scorso anno non stabilendo la cifra per il riscatto. Il club verdeoro, però, si è accollato l'intero ingaggio, comunque superiore ai tre milioni di euro a stagione. Il giocatore non rientra nei piani del club meneghino che è pronto ad ascoltare qualunque offerta pur di cederlo e realizzare anche una plusvalenza approfittando dell'ottimo momento che sta vivendo con la società brasiliana che sarebbe pronta a riscattarlo.

Il Flamengo tratta l'acquisto di Gabigol

Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, sta conquistando tutti in Brasile con la maglia del Flamengo. L'attaccante brasiliano ha messo a segno quindici reti in quattordici partite disputate in campionato ma anche in Coppa Libertadores lo score è importante con cinque reti in nove partite disputate. Il classe 1996 sembra essersi messo alle spalle le critiche piovute negli ultimi anni.

Nel 2016 era arrivato all'Inter, che lo ha acquistato dal Santos per trenta milioni di euro, con tanto di presentazione in grande stile all'Auditorium Pirelli di Milano scomodando paragoni illustri come quello con Ronaldo. Dopo un'annata in cui ha giocato solo qualche scampolo di partita, il giocatore è stato ceduto in prestito al Benfica ma in Portogallo le cose non sono migliorate. Da qui il ritorno in Patria, prima al Santos, il suo ex club, e poi al Flamengo con il quale sembra essere definitivamente esploso.

I rossoneri hanno incominciato ad imbastire la trattativa per acquistarlo a titolo definitivo. A tal punto che l'entourage dell'attaccante era a Milano nelle scorse settimane per capire quali erano le richieste della società nerazzurra.

La trattativa

Nel colloquio avuto tra la dirigenza dell'Inter e gli agenti di Gabigol, i nerazzurri hanno sottolineato come non siano disposti a trattare la cessione dell'attaccante per una cifra inferiore ai diciotto/venti milioni di euro che permetterebbe anche di realizzare una notevole plusvalenza.

Il classe 1996, infatti, è iscritto al bilancio per poco più di dieci milioni di euro. Nell'affare, però, potrebbe entrare anche il cartellino del giovane talento Lincoln. Attaccante brasiliano, classe 2000, piace a tanti top club europei, su tutti il Barcellona e il Real Madrid. I nerazzurri vorrebbero strappare l'opzione di acquisto per abbassare le proprie richieste per Gabigol. Inter che, comunque, segue da tempo Lincoln tanto che si era ipotizzato uno scambio già lo scorso anno quando la valutazione di Gabriel Barbosa era ben inferiore rispetto a quella attuale.