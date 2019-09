La serie A torna protagonista con la terza giornata di campionato nel weekend del 14-15 settembre, con in aggiunta il posticipo del 16 settembre tra Torino e Lecce. Un turno molto interessante che arriva dopo la sosta del campionato per gli impegni della nazionale di Roberto Mancini.

Si riparte con Juventus e Inter a punteggio pieno insieme al sorprendente Torino. Il Napoli è già costretto a inseguire dopo aver perso lo scontro diretto proprio contro i bianconeri.

Come al solito tutte le partite saranno visibili dagli appassionati su Sky oppure su Dazn. Il primo trasmetterà sette incontri su dieci, la piattaforma streaming invece le rimanenti tre.

Cosa vedremo su Sky

Sulla piattaforma digitale Sky ma anche in streaming su SkyGo si potranno vedere in diretta sette incontri del terzo turno di Serie A. Si comincia sabato 14 settembre con la prima sfida, quello che possiamo considerare come l'incontro di cartello del weekend, ovvero Fiorentina-Juventus.

Una trasferta davvero insidiosa per la formazione di Sarri, considerando i tanti acquisti di una Fiorentina che vuole tornare a duellare per un posto in Europa. Ribery riuscirà a dare un dispiacere ai bianconeri? La partita fra viola e bianconeri si gioca alle ore 15.

Sempre su Sky alle ore 18 di sabato c'è Napoli-Sampdoria, impegno che appare abbordabile per la squadra di Ancelotti. La Samp è partita molto male in questo campionato di serie A e Di Francesco dovrà essere bravo a trovare le giuste soluzioni tattiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Juventus

Domenica 15 settembre vedremo invece Brescia-Bologna, Spal-Lazio e Roma-Sassuolo. Focus soprattutto sulle due partite delle romane, reduci dal derby pareggiato. In particolar modo la Roma ancora va alla ricerca del primo successo in questo campionato.

Infine lunedì 16 settembre ci sarà il posticipo Torino-Lecce, con la squadra di Mazzarri alla ricerca dell'ennesimo successo.

Le tre partite su Dazn

Come al solito saranno tre le partite che verranno trasmesse in diretta streaming su Dazn.

In questa terza giornata di serie A fari puntati su Inter-Udinese, anticipo del sabato sera (14 settembre) delle ore 20.45. I nerazzurri di Antonio Conte sono partiti a razzo in questo campionato e saranno rivali della Juventus per lo scudetto. L'Inter dovrà vedersela però contro un'Udinese che intende vendere cara la pelle.

Altri due incontri saranno trasmessi su Dazn domenica 15 settembre. Il primo è il lunch match delle 12.30 Genoa-Atalanta.

Una partita che promette scintille, viste le qualità offensive di queste due formazioni che prediligono un gioco offensivo. L'altra sfida è Parma-Cagliari, anche questa una partita molto equilibrata nella quale è davvero difficile fare pronostici.