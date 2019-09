La Juventus è attesa da due importanti match di Serie A, non tanto per la difficoltà tecnica che dovrà affrontare (deve infatti giocare contro il neopromosso Brescia e la Spal), ma perché poi arriverà l'attesa partita contro l'Inter, uno scontro al vertice che potrebbe decidere il primo posto in Serie A in questa prima parte della stagione. Nel mezzo ci sarà il confronto in Champions League contro il Bayer Leverkusen, in cui la Juventus cercherà di raccogliere quei tre punti che potrebbero essere decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Attualmente i giocatori infortunati ed in fase di recupero sono diversi: su tutti spiccano i nomi di De Sciglio e quello di Douglas Costa, quest'ultimo decisivo nelle prime due partite di Serie A. Se per il terzino destro il rientro sembrerebbe imminente, quello del centrocampista offensivo brasiliano è ancora lontano, ma l'obiettivo dello staff tecnico della Juventus è quello di poterlo schierare nel match importante contro l'Inter.

Douglas Costa forse recupera contro l'Inter

Come è noto, il centrocampista offensivo brasiliano ha rimediato una lesione muscolare nel match della terza giornata contro la Fiorentina, ma potrebbe essere pronto il 1 ottobre, quando la Juventus giocherà a San Siro contro l'Inter. L'idea dello staff tecnico è quella di non forzare il rientro del brasiliano perché con le sue caratteristiche tecniche potrebbe essere decisivo contro la difesa interista.

Nel derby di Milano, infatti, Godin, De Vrij e Skriniar hanno sofferto la velocità di Leao e di Hernandez; ecco che il brasiliano potrebbe essere l'arma principale per la partita. Di certo la Juventus ha diversi giocatori che possono essere importanti, ma la velocità di Douglas Costa come quella di Cuadrado potrebbe dare molto fastidio alla fisicità della difesa interista. Stasera però ci sarà il match contro il Brescia, che in questo inizio stagione sta dimostrando di essere in forma, inoltre dovrebbe rientrare titolare, dopo la squalifica, Balotelli.

Le partite della Juventus

Come si diceva, sarà importante per la Juventus raccogliere più punti possibili prima della partita contro l'Inter. Resta però importante anche il match di Champions League, che resta uno dei principali (se non il primo) obiettivi stagionali della società bianconera. Dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, i bianconeri giocheranno all' 'Allianz Stadium' contro il Bayer Leverkusen, società in cui sta brillando in questo inizio di stagione il centrocampista offensivo Havertz.

Il giocatore è già valutato intorno ai 100 milioni di euro e piace alle principali società europee fra cui anche la Juventus.