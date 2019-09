Ancora una volta la Serie B si conferma imprevedibile. Al termine del turno infrasettimanale del 24 e 25 settembre, valevole per la 5a giornata di campionato, cambia ancora la squadra al comando della classifica, questa volta è il turno dell'Ascoli. I bianconeri infatti, sono stati bravi ad approfittare dei passi falsi delle dirette avversarie, andando a vincere nettamente contro lo Spezia. In coda, da segnalare il primo punto del campionato per il Trapani, ottenuto grazie al pareggio contro la Cremonese nel posticipo.

Le partite del martedì

Crotone-Juve Stabia 2-0: dopo la sconfitta dello scorso fine settimana contro la Cremonese, il Crotone è ripartito subito con una vittoria ai danni della Juve Stabia. Ancora una sconfitta invece per le vespe, che restano ancorate alle ultime posizioni della graduatoria a quota 1 punto. Il successo rossoblù è maturato tutto nei minuti di recupero del secondo tempo. Al 91' Mustacchio segna il gol del 1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Solo 3 minuti più tardi arriva anche il raddoppio con Benali, che sfrutta un errore clamoroso di Branduani.

Pisa-Empoli 2-3: il derby toscano tra Pisa ed Empoli è stata sicuramente la partita più emozionante di questo quinto turno. Al 40' è l'Empoli a passare in vantaggio grazie ad un gol di Leonardo Mancuso, ma nell'ultima azione del primo tempo Marconi trova la rete del pareggio. Quando tutti i tifosi sembravano "rassegnarsi" al pareggio finale, arriva la svolta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie B

All'89' Mancuso riporta in vantaggio gli azzurri ed è ancora Marconi a riagguantare il pareggio per la sua squadra al 92'. Infine a 5 secondi dalla fine, Frattesi sigla il suo primo gol tra i professionisti regalando i tre punti all'Empoli.

Perugia-Frosinone 3-1: cade ancora il Frosinone, mentre torna alla vittoria il Perugia: al Renato Curi i grifoni si impongono per 3-1. Tuttavia, a passare in vantaggio è il Frosinone con il sinistro deviato di Paganini che beffa Vicario.

Il pareggio arriva al 22' su rigore con Iemmello che spiazza Bardi. Al 33' Iemmello si ripresenta dagli 11 metri e segna ancora, questa volta contro Iacobucci. Il definitivo 3-1 lo segna Kouan all'88'.

Cittadella-Pescara 2-1: seconda vittoria in campionato per il Cittadella che batte il Pescara per 2-1. I granata passano in vantaggio dopo soli due minuti di gioco, grazie alla precisa conclusione di Vita.

Il pareggio abruzzese arriva ad inizio ripresa, al 47', con Machin sugli sviluppi di un corner. Alla fine però, il gol-partita lo segna Diaw al 73' e permette così al Cittadella di festeggiare i tre punti.

Pordenone-Benevento 1-1: si annullano a vicenda il Pordenone ed il Benevento e si spartiscono la posta in palio. Ad aprire le marcature ci pensa Kragl al 12' su assist di Maggio. Tuttavia al 40' Camporese riequilibra definitivamente l'incontro con un preciso colpo di testa.

Cosenza-Livorno 1-1: stessa sorte per Cosenza e Livorno: come da copione precedente, a portarsi in vantaggio sono gli ospiti al 52' con uno straordinario gol di Marsura. Quando gli amaranto sembravano aver già messo entrambe le mani sulla vittoria, arriva il pareggio del Cosenza con un altro gol bellissimo firmato da Pierini.

Virtus Entella-Venezia 0-2: successo a sorpresa del Venezia in trasferta contro la ex capolista. Il vantaggio arriva al terzo minuto di gioco con Capello, abile a sfruttare la sponda di Montaldo. Il gol del raddoppio invece lo segna Bocalon, che beneficia di uno splendido passaggio di Zuculini.

Ascoli-Spezia 3-0: al Del Duca l'Ascoli batte nettamente lo Spezia per 3-0. Ninkovic apre le marcatura su rigore al 4' di gioco; il raddoppio lo segna Da Cruz che beffa il portiere avversario in uscita con un pallonetto. Al 60' lo stesso Da Cruz prende le parti di uomo-assist e serve alla perfezione Ardemagni, che ringrazia e fa 3-0. La squadra bianconera è adesso la nuova capolista del torneo.

I posticipi del mercoledì

Trapani-Cremonese 0-0: è l'unico pareggio a reti bianche della giornata: primo punto in questo campionato per il Trapani che gli consente di raggiungere la Juve Stabia in classifica. Rallenta invece la Cremonese, attualmente 12^ a quota 7.

Salernitana-Chievo 1-1: è partito alla grande il campionato di Filip Djordjevic con la maglia del Chievo. Proprio lui segna il primo gol dell'incontro al 29'. La rete del pareggio della Salernitana arriva comunque nel primo tempo, al 36', grazie al calcio di rigore trasformato da Kiyine.