Nonostante siano passati più di 20 giorni dalla fine del Calciomercato, uno degli argomenti più chiacchierati resta proprio questo, in particolar modo oltre alle possibili trattative che potrebbero svilupparsi in gennaio (la Juventus dovrà necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori), si parla anche di clamorosi retroscena di mercato associati a possibili incontri importanti nei mesi scorsi.

Recentemente si è parlato della possibile offerta bianconera per Neymar ad agosto, con la Juventus disposta ad offrire 100 milioni più Dybala per il centrocampista offensivo brasiliano ma la notizia più recente è sicuramente quella lanciata dal 'The Athletic'. Secondo le indiscrezioni del noto giornale sportivo, la Juventus, nella persona del vice presidente Nedved, avrebbe incontrato a marzo, prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, il tecnico Pep Guardiola, per sondare la sua disponibilità alla panchina bianconera.

Il retroscena di mercato, ci sarebbe stato un incontro fra Nedved e Guardiola a marzo

Secondo il 'The Athletic, la Juventus, scontenta delle prestazioni in Champions League del tecnico Allegri, avrebbe incontrato a marzo (subito dopo l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, in cui bianconeri subirono una sconfitta per 2 a 0, poi ribaltato al ritorno grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo) Joseph Guardiola, per sondare la sua disponibilità a diventare tecnico bianconero dalla stagione 2019-2020.

Offerta rifiutata dal tecnico del Manchester City, che non se la sarebbe sentita di 'tradire' professionalmente i due amici e dirigenti della società inglese Beguiristain e Soriano. Inoltre il tecnico spagnolo si trova molto bene al Manchester City, dove nutre della stima della dirigenza inglese. Offerta però che non avrebbe incontrato la completa chiusura, nel senso che il tecnico spagnolo avrebbe dato disponibilità, magari in futuro, di valutare la panchina bianconera, quando sarà finito il ciclo al Manchester City.

D'altronde in estate le voci su Guardiola sono state tante, alimentate da tanti media stranieri, mentre soprattutto in Italia vi era la convinzione che sarebbe arrivato Sarri, come poi è stato.

Il mercato della Juventus

Restando in tema mercato, la Juventus è pronta a soddisfare a gennaio le richieste di Maurizio Sarri, in particolar modo la volontà principale è quella di alleggerire una rosa lunga.

A rischio cessione ci sarebbero diversi giocatori, su tutti spiccano i nomi di Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca. Quest'ultimi due sarebbero vicini al completo recupero, con l'ex Genoa che potrebbe trasferirsi allo Sporting Lisbona mentre il centrocampista offensivo croato potrebbe accettare l'offerta in prestito di Genoa o Sampdoria.