Archiviato l'anticipo Frosinone-Venezia, disputatosi ieri sera allo stadio Benito Stirpe e terminato con il risultato di 1-1, scende nuovamente in campo la Serie B per disputare i match della quarta giornata di campionato.

L'Entella capolista sarà ospite del Pescara allo stadio Adriatico: per i liguri la ghiotta occasione di proseguire la scia di vittorie per tenere inviolata la vetta della classifica.

Inseguono due punti sotto Pisa, Benevento e Perugia, impegnati rispettivamente contro il Chievo al Bentegodi (ore 18.00), in casa contro il Cosenza e a Spezia contro la locale compagine. Per tutte e tre l'obiettivo primario è il successo, per evitare di perdere quota sulla capolista.

Le altre gare vedono la Cremonese ospitare il Crotone, il Livorno il sorprendente Pordenone, reduce da due successi interni consecutivi, mentre l'Ascoli farà visita alla Juve Stabia al Romeo Menti di Castellammare.

Il posticipo in programma domani sera alle ore 21.00 di questa quarta giornata di campionato di Serie B vedrà la Salernitana di mister Gian Piero Ventura scendere in Sicilia per affrontare il neo promosso Trapani: al Provinciale i granata proveranno a dimenticare l'opaca prestazione nel derby contro il Benevento di lunedì scorso e cercheranno di conquistare punti pesanti in ottica play-off.

Live Serie B, risultati e marcatori in tempo reale

Venerdì 20 settembre 2019

Frosinone-Venezia 1-1 finale (54' Capello (V), 65' Capuano (F))

Sabato 21 settembre 2019

Pescara-Entella (ore 15.00)

Cremonese-Crotone (ore 15.00)

Juve Stabia-Ascoli (ore 15.00)

Livorno-Pordenone (ore 15.00)

Spezia-Perugia (ore 15.00)

Benevento-Cosenza (ore 15.00)

Empoli-Cittadella (ore 15.00)

Chievo-Pisa (ore 18.00)

Domenica 22 settembre 2019

Trapani-Salernitana (ore 21.00)