L'Inter potrà essere sicuramente la protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio il club nerazzurro apporrà dei correttivi alla rosa seguendo le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, stando attenti alle opportunità che il mercato darà, come ammesso ieri dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, però, sta già guardando anche alla prossima estate visto che da sempre è attento al mercato degli svincolati.

Sia quando era alla Juventus (i colpi Pogba, Emre Can, Khedira insegnano), sia nei primi mesi all'Inter (il colpo Godin), ha sempre provato a rinforzare la propria squadra con dei colpi a parametro zero. E uno degli obiettivi del club meneghino per la prossima estate sembra essere Thomas Meunier.

Inter attenta al mercato dei parametri zero

Dopo aver ingaggiato Diego Godin, andato in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, il prossimo anno la storia potrebbe ripetersi. Sono diversi gli obiettivi che la società nerazzurra starebbe seguendo per la prossima estate. Uno dei nomi più caldi sarebbe quello di Thomas Meunier. L'esterno belga è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e al momento non sembra ci siano gli spiragli per pensare al rinnovo.

Il giocatore ha disputato sei partite in Ligue 1, giocando tutte e tre le partite di Champions League, realizzando anche una rete. Nonostante abbia trovato un discreto spazio, dunque, la fumata bianca tarda ad arrivare.

E l'Inter sembrerebbe pronta ad inserirsi nella trattativa, essendo alla ricerca di un esterno di valore che possa alternarsi con Antonio Candreva. Valentino Lazaro, infatti, non sembra dare le giuste garanzie e non è escluso che sia ceduto a giugno, magari in prestito cercando di rivalorizzare il suo cartellino.

Altri obiettivi a costo zero

Thomas Meunier non sarebbe l'unico obiettivo in scadenza a giugno dell'Inter. I nerazzurri, come detto, vogliono rinforzare gli esterni e seguono un altro giocatore del Paris Saint Germain, Kurzawa. Anche il laterale francese sta trovando spazio in Ligue 1, mentre in Champions League quest'anno non ha ancora esordito.

Oltre agli esterni si cerca anche un rinforzo al centro della difesa e il grande colpo potrebbe essere rappresentato dall'arrivo a Milano di Jan Verthonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham.

Il club meneghino avrebbe provato a chiederlo agli Spurs già per gennaio, ricevendo un no secco. Per questo motivo i discorsi sono rinviati solo di qualche mese. E dal Tottenham occhio anche al sogno Christian Eriksen, per cui bisognerà battere la forte concorrenza del Real Madrid, della Juventus e proprio del Paris Saint Germain.