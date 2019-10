Cristiano Ronaldo è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più forti del mondo. Ma CR7 è ammirato non solo per le sue prodezze in campo ma anche per la sua bellezza. Il portoghese spesso è protagonista di campagne pubblicitarie proprio perché è una stella a tutto tondo. Oggi, Cristiano Ronaldo ha incassato i complimenti di una delle giornaliste più famose in Italia ovvero Lilli Gruber. La cronista è intervenuta in radio nella trasmissione "Un giorno da pecora" e non ha fatto mistero della sua passione per il campione della Juventus: "Se vedessi a torso nudo Cristiano Ronaldo non potrei dire che non sarebbe un bel vedere".

Lilli Gruber parla di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo passa molto del suo tempo ad allenare il suo fisico per essere al top in campo ma anche perché essere sempre in forma anche dal punto di vista estetico. CR7 ha un fisico scolpito frutto del duro lavoro e proprio il suo fisico piace a molte donne e fra le sue ammiratrici c'è anche Lilli Gruber. La giornalista ha parlato proprio della stella della Juventus sottolineando che se lo dovesse vedere a torso nudo sarebbe un bel vedere.

Inoltre, nel corso della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" a Lilli Gruber è stato chiesto se preferisce i bicipiti o gli addominali: "Tutto. Anche il di dietro".

La stella della Juve potrebbe aggiudicarsi il pallone d'oro

Lilli Gruber apprezza il fisico statuario di Cristiano Ronaldo così come molte altre donne e presto le fan e i fan del giocatore della Juventus potrebbero avere una bella notizia.

Infatti, CR7 sembra essere il favorito per la vittoria del pallone d'oro. Il fenomeno di Madeira sembra aver superato Messi e Van Dijk. Adesso non resta che attendere il 2 dicembre per sapere se davvero Cristiano Ronaldo si aggiudicherà il pallone d'oro. Infatti, nelle scorse settimane degli uomini di France Football che assegna il noto premio sarebbero stati a Torino e avrebbero incontrato CR7 e a questi incontri sarebbe stato presente anche Fabio Paratici.

Il portoghese è il re dei social

Le grandi prodezze di Cristiano Ronaldo fanno sì che sia uno dei giocatori più seguiti sui social ma non solo. Infatti, CR7 è il personaggio più seguito al mondo e stando ad uno studio di Social Scene nessuno può competere con lui. Infatti, se si sommano i followers del giocatore della Juve su Facebook e Instagram si arriva a 309 milioni di seguaci. Grazie a questi straordinari numeri, come rivela Hopper HQ, il fenomeno di Madeira guadagna circa 1 milione di euro di media ad ogni post pubblicitario.

Ronaldo è il numero 1 anche in questo e batte nettamente il suo rivale di sempre Messi che ha solo 224 milioni di followers.