La Juventus è come sempre a lavoro sul mercato alla ricerca degli rinforzi utili per migliorare una rosa già forte. A gennaio però l'esigenze principali riguardano le cessioni, in particolar modo quegli esuberi che non sono considerati titolari da Maurizio Sarri. A lasciare Torino nel Calciomercato invernale potrebbero essere Mandzukic, Perin e Pjaca, il primo potrebbe trasferirsi al Manchester United mentre gli altri in prestito per cercare di recuperare la forma ottimale dopo i rispettivi infortuni della scorsa stagione.

Si lavora però anche agli acquisti, in particolar modo sui parametri zero per la prossima stagione: secondo calciomercato[.]com sono due i giocatori che più interessano alla dirigenza bianconera. Si tratta del terzino destro del Paris Saint Germain Meunier e del centrocampista offensivo del Tottenham Eriksen. Entrambi rappresentano un'ottima occasione di mercato anche se non manca la concorrenza, su tutte quella di Barcellona e Real Madrid.

Juventus, due acquisti a parametro zero potrebbero essere Meunier ed Eriksen

Secondo il noto sito sportivo, la dirigenza bianconera avrebbe individuato in Meunier ed Eriksen i rinforzi ideali per la prossima stagione. Il terzino destro sta disputando un'ottima stagione con il Paris Saint Germain ma sembra non ci sia volontà da parte della società francese di rinnovargli il contratto e allo stesso tempo del giocatore di restare in Francia.

Per quanto riguarda invece il centrocampista offensivo del Tottenham, i recenti risultati non ideali della società inglese starebbero spingendo ulteriormente il giocatore a considerare una nuova esperienza professionale, anche se l'idea del Tottenham sarebbe quella di cederlo a gennaio per cercare di monetizzare da una sua partenza. Si era parlato anche di un possibile scambio Rabiot-Eriksen ma difficilmente la Juventus avallerà la trattativa considerando il fatto che ha la possibilità di prendere il danese a parametro zero a giugno 2020.

Le altre trattative

Abbiamo parlato delle trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio, bisogna però soffermarsi anche sugli altri parametri zero che interessano alla dirigenza bianconera. Oltre a Meunier ed Eriksen, la Juventus starebbe lavorando anche su altri giocatori che dovrebbero svincolarsi a giugno 2020. Su tutti piacciono il difensore del Tottenham Aldeirweireld, il centrocampista del Manchester United Matic e il trequartista offensivo del Chelsea Willian.

Tutto giocatori oltre i 30 anni che però hanno una grande esperienza internazionale e potrebbero arricchire la già forte rosa bianconera. Intanto però sarà necessario sfoltire.