Nonostante il mercato sia chiuso da qualche mese, le grandi società sono già al lavoro e stanno pensando ai colpi del futuro. Fra questa società c'è anche la Juventus che avrebbe messo nel mirino alcuni giocatori del Tottenham. Secondo Tuttosport, degli emissari bianconeri domenica sono stati ad Anfield per assistere alla sfida fra il Liverpool e gli Spurs. Gli uomini inviati dalla Juventus avrebbero seguito in modo particolare tre giocatori si tratta di Heung - min Son, Christian Eriksen e Toby Alderweireld. In particolare il club bianconero sarebbe sulle tracce del sudcoreano, che potrebbe portare ulteriore qualità in avanti.

La Juve sarebbe sulle tracce di Son

La Juventus pensa già alle strategie di mercato del futuro e per questo motivo Fabio Paratici spesso manda degli emissari su molti campi europei.

In questi giorni il dirigente juventino avrebbe fatto visionare alcuni giocatori del Tottenham e fra questi ci sarebbe Heung - min Son. Il sudcoreano è uno dei giocatori più promettenti del panorama internazionale e perciò è normale che le grandi squadre siano interessate a lui. Chi però vorrà strapparlo al Tottenham dovrà fare un grande investimento economico. Son è legato al Tottenham fino al 2023 e la Juventus starebbe pensando a lui per due motivi: il primo ovviamente è tecnico, viste le sue grandi qualità; il secondo invece sarebbe commerciale. L'acquisto di Son da parte dei bianconeri consentirebbe alla Juve di espandere sempre di più il suo seguito in Asia.

Eriksen e Alderweireld si libereranno a parametro zero

La Juventus valuta sempre con grande attenzione la possibilità di acquistare giocatori a parametro zero. Fabio Paratici è sempre molto attento a queste opportunità e spesso in questi anni si è assicurato i migliori svincolati. Anche questa estate la Juve si è assicurata a costo zero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot e per l'estate 2020 avrebbe messo nel mirino Eriksen e Alderweireld, entrambi in scadenza a giugno con il Tottenham.

Per arrivare al centrocampista danese però la Juve dovrà battere la concorrenza del Real Madrid. Ovviamente quando una società si muove per arrivare a un giocatore svincolato lo deve fare con un po' di anticipo. Infatti Eriksen, andando in scadenza nel giugno 2020, potrà già accordarsi, a partire da febbraio. Come detto in precedenza, sul centrocampista danese ci sarebbe anche il Real Madrid, ma anche altri club come per esempio il Barcellona.