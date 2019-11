Uno dei giocatori simbolo dell'Inter nelle ultime stagioni è stato sicuramente Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato altri quindici milioni, il centrale slovacco doveva essere la prima alternativa dei due centrali titolari e, invece, si è subito ritagliato uno spazio importante. Inoltre ci ha messo poco per diventare un idolo dei tifosi ed erano in tanti a ritenerlo 'degno' di indossare la fascia di capitano tolta a Mauro Icardi.

Il suo rendimento in queste stagioni è stato altissimo, raramente ha offerto prestazioni insufficienti e, proprio per questo, sarebbe finito nel mirino dei top club europei, su tutti il Barcellona che sarebbe alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato.

Il Barcellona starebbe puntando Skriniar

Milan Skriniar sarebbe dunque finito nel mirino del Barcellona per la prossima estate. L'indiscrezione arriva dalla Spagna, precisamente da Diariogol ed è stata ripresa anche da Fox Sport ed Eurosport.

Secondo questi rumors, pertanto, la dirigenza catalana starebbe seguendo il difensore dell'Inter nell'ottica di una prossima sostituzione di Gerard Pique che ha quasi 33 anni, anche alla luce dei continui problemi fisici che hanno colpito negli ultimi mesi Samuel Umtiti.

Nonostante la giovane età, essendo un classe 1995, Skriniar al suo primo anno in Champions nella passata stagione ha tenuto testa ad avversari del calibro di Suarez e Kane.

Anche quest'anno il centrale slovacco sta facendo la differenza nell'Inter, nonostante abbia impiegato un po' di tempo per entrare a pieno regime nei meccanismi della difesa a tre di Antonio Conte. Per l'affare ci sarebbe anche il si di Leo Messi e degli altri senatori dello spogliatoio del Barça.

La possibile trattativa

Il Barcellona è pronto a bussare alle porte dell'Inter per Milan Skriniar, ma la trattativa verrebbe eventualmente intavolata per la prossima estate visto che i nerazzurri non si priverebbero mai di un perno a stagione in corso, anche alla luce di una squadra che, pur tra mille difficoltà, in campionato sta tenendo testa alla Juventus.

Stando a quanto scritto da Diariogol, i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra intorno ai sessanta milioni di euro. Sembra difficile, però, pensare che l'Inter possa accettarla. I nerazzurri, infatti, hanno fatto sapere già la scorsa estate, quando si erano fatti sotto Manchester City e Manchester United, che avrebbero potuto sedersi soltanto per proposte superiori ai cento milioni di euro.

Il rinnovo di contratto firmato qualche mese fa, tra l'altro, rafforza la posizione del club meneghino, con Skriniar che si è separato dal proprio agente pur di riuscire a prolungare per un'ulteriore stagione, fino a giugno 2023.