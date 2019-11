La situazione in casa Napoli continua ad essere incandescente. I risultati stentano ad arrivare con gli azzurri relegati al settimo posto in classifica, a ben cinque punti dalla zona Champions. Ruolino di marcia di gran lunga al di sotto delle aspettative visto che a inizio anno ci si aspettava che la squadra di Carlo Ancelotti potesse contendere il titolo alla Juventus con l'Inter terza incomodo.

L'andamento della stagione, però, potrebbe cambiare i piani di mercato del club partenopeo, pronto a cedere alcuni pilastri nelle prossime sessioni di Calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato dell'Interesse dell'Inter per Dries Mertens, attaccante belga in scadenza di contratto a giugno, ma sembra che Marotta e Ausilio abbiano messo gli occhi anche sul centrocampista brasiliano Allan.

L'Inter sulle tracce di Allan

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Napoli a gennaio o, al massimo, a giugno c'è Allan.

Il centrocampista brasiliano non sta avendo lo stesso rendimento avuto lo scorso anno quando era finito nel mirino del Paris Saint Germain, disposto anche a mettere sul piatto una cifra superiore ai settanta milioni di euro. Cifra che difficilmente verrà riproposta, sia perché il giocatore ora ha un anno in più ma, soprattutto, perché le sue prestazioni in questi ultimi mesi sono state spesso al di sotto della sufficienza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter SSC Napoli

Tra l'altro Allan sembra essere uno di quei giocatori che avrebbero guidato la squadra nella rivolta contro il ritiro imposto dalla società settimana scorsa e abbandonato dopo il pareggio in Champions League.

Una rottura amplificata anche dalla vicenda del furto subito dall'azzurro qualche giorno fa nella propria villa. Clima rovente che dovrebbe portare all'addio. L'Inter lo ha messo nel mirino visto che avrebbe quelle caratteristiche che si sposano alla perfezione con le richieste del tecnico nerazzurro, Antonio Conte.

L'allenatore salentino, infatti, vuole un giocatore che sia in grado di abbinare fisicità e qualità tecniche. 'Identikit' che corrisponde a pieno a quello di Allan che sarebbe preferito a Vidal, Matic e Rakitic anche per questioni anagrafiche.

La trattativa

Il Napoli è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere della cessione di Allan Marques. Gli azzurri, infatti, preferirebbero darlo ai nerazzurri, nonostante su di lui ci sia da registrare anche l'interesse della Juventus.

Novità video - Napoli, il rinnovo di Mertens e le altre news di mercato Clicca per vedere

Marotta e Ausilio, tra l'altro, potrebbero anche giocarsi la carta di un clamoroso scambio mettendo sul piatto il cartellino di Matteo Politano, Matìas Vecino o Roberto Gagliardini. In tutti i casi, molto probabilmente sarebbe previsto anche un piccolo conguaglio economico a favore dei partenopei che valutano il centrocampista brasiliano intorno ai trentacinque milioni di euro.