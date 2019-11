A dicembre tornerà protagonista la Coppa Italia. In programma ci sarà il quarto turno eliminatorio, che vedrà scendere in campo diverse squadre di Serie A. Tutte le partite in calendario saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport.

Il primo match vedrà sfidarsi Cremonese e Empoli alle ore 15.00 di martedì 3 dicembre 2019. Entrambe le squadre avevano passato il turno solamente dopo i tempi supplementari, battendo rispettivamente Hellas Verona e Pescara.

Nel campionato di Serie B hanno già avuto modo di sfidarsi, con la partita terminata 1-1. A segno Leo Štulac per i toscani e Danilo Soddimo per i lombardi. Lo stesso giorno in cui si giocherà la sfida allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, avremo modo di assistere a Genoa-Ascoli (ore 18.00) e Fiorentina-Cittadella (ore 21.00).

Tabellone di Coppa Italia, Cagliari-Sampdoria il big match del 4° turno

Si proseguirà mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 15.00 con Sassuolo-Perugia, dopodiché avremo modo di seguire Spal-Lecce alle ore 18.00.

Le due squadre si affronteranno per la seconda volta in Coppa Italia. Nei precedenti incroci hanno sempre vinto i salentini. Nella stagione 1978/79 s’imposero per 1-0, con goal di Ciro Pezzella. Nella stagione 1982/83 vinsero per 3-1, con le reti di Paolo Tusino, Francesco Mileti e Sergio Magistrelli. Per gli ospiti segnò Bruno Zanolla il goal della bandiera. In serata si concluderà con Udinese-Bologna alle ore 21.00.

Le due squadre hanno già avuto modo di affrontarsi nel campionato di Serie A. Ad imporsi sono stati i friulani per 1-0, con goal di Stefano Okaka. Quello della Dacia Arena di Udine sarà un altro degli incontri tra due squadre della massima serie.

L’ultimo vedrà affrontarsi Cagliari e Sampdoria giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 21.00, ma prima si giocherà Parma-Frosinone (ore 18.00). Il match tra sardi e blucerchiati non è inedito in Coppa Italia.

In passato si sono affrontate 10 volte queste squadre, con 5 vittorie per i Cagliari, a fronte di 1 pareggio e 4 sconfitte. L’ultima sfida risale alla stagione 2016/17. Al quarto turno finì 3-0 per i liguri, che andarono a segno con Ricardo Álvarez e Patrik Schick (doppietta). I sardi non hanno mai perso davanti ai propri tifosi, ottenendo 4 vittorie e 1 pareggio. La Sampdoria, oltre ad aver ottenuto la qualificazione nell’ultima occasione in cui ha sfidato il Cagliari in Coppa Italia, ha passato il turno anche nella stagione 2007/08, ribaltando la sconfitta dell’andata (1-0) con un netto 4-0.

Nella stagione 2005/06, invece, dopo aver pareggiato in trasferta (1-1), vinse per 2-1. Non andò nello stesso modo nella stagione 2004/05, quando s’impose per 3-2 nel return match in casa, ma non bastò a ribaltare il 2-0 rimediato in Sardegna. Il Cagliari ottenne la qualificazione anche nella stagione 1995/96, quando agli ottavi di finale, in gara singola, vinse per 2-1.