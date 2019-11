Una delle notizie più chiacchierate di questa settimana è sicuramente l'ingaggio da parte del Tottenham del tecnico portoghese José Mourinho, che ha sostituto Mauricio Pochettino, esonerato dalla dirigenza inglese per le difficoltà riscontrate dalla squadra soprattutto in Premier League (il Tottenham è al 14esimo posto). Nella conferenza stampa di presentazione, il portoghese si è dimostrato come al solito molto ambizioso e volenteroso di portare la società inglese nei posti che le competono.

Ed in qualche modo anche il noto giornale inglese 'The Sun' conferma come il portoghese possa stimolare la dirigenza inglese ad intervenire in maniera massiccia sul mercato: uno dei giocatori più ambiti ed apprezzati da José Mourinho è la punta bianconera Paulo Dybala. Proprio per questo secondo il giornale inglese sarebbe pronta un'offerta importante per il numero 10 della Juventus, se non a gennaio, nel mercato estivo.

Dybala interessa al Tottenham

Come è noto Mourinho è un grande estimatore di Dybala e lo avrebbe voluto anche al Manchester United: di certo la situazione del 10 bianconero rispetto all'estate è notevolmente cambiata. È diventato molto importante per la Juventus e spesso Sarri si affida a lui come titolare nel settore avanzato. L'indiscrezione lanciata dal 'The Sun' potrebbe quindi rimanere tale, in quanto l'argentino si trova bene alla Juventus e vuole vincere con i bianconeri.

Se in estate Dybala poteva essere acquistato con una somma vicina ai 70 milioni di euro, le recenti prestazioni (decisivo in Champions League ed in Serie A) lo hanno di nuovo rivalutato e difficilmente la Juventus, qualora volesse considerare una sua cessione, lo lascerà partire per meno di 100 milioni di euro. Sempre secondo il 'The Sun', Mourinho avrebbe avanzato un'ulteriore richiesta al Tottenham: l'acquisto del difensore del Napoli Koulibaly.

Il Sun 'schiera' un presunto undici ideale di Mourinho

Secondo il noto giornale inglese, il Tottenham ideale di Mourinho ripartirebbe dal portiere e capitano LLoris, in difesa il terzino destro Atal, difensori centrali Foyth e Davinson Sanchez e terzino sinistro Sessegnon, a centrocampo i due mediani Lo Celso e Ndombele, tre trequartisti ideali Dybala, Bruno Fernandes e Son e punta Kane. Come si nota dalla formazione ideale, sono assenti Vertonghen, Aldeirweireld ed Eriksen, tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno 2020 e che sono destinati a lasciare il Tottenham.

Proprio gli ultimi due menzionati interessano alla Juventus, che potrebbe decidere di offrirgli un contratto a gennaio 2020. Sul danese però non manca la concorrenza: Barcellona, Inter e Real Madrid sarebbero infatti interessate al giocatore.