La Juventus, a gennaio, potrebbe effettuare numerose trattative di mercato, soprattutto cessioni: l'esigenza è quella di alleggerire la rosa. Infatti, ci sono molti esuberi che attualmente faticano a trovare spazio negli undici titolari di Maurizio Sarri. Uno dei difensori più apprezzati della rosa bianconera è sicuramente il turco Demiral, arrivato in bianconero in estate dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro ma che sta giocando poco con il tecnico toscano.

Il difensore ha disputato da titolare una sola partita in Serie A, contro l'Hellas Verona, causando anche il rigore non trasformato poi dalla squadra veneta ma non sono passate inosservate le belle prestazioni del difensore in nazionale. Il centrale turco rimane molto apprezzato sul mercato e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per il mercato di gennaio.

Già in estate la società di Elliott aveva provato a trattare il suo acquisto ma la dirigenza bianconera non ha voluto cederlo. Attualmente, però, la riserva di De Ligt sembrerebbe essere Rugani e non Demiral e questo potrebbe portare il giocatore a lasciare la Juventus a gennaio, anche in previsione Europei 2020.

Il Milan sarebbe ancora interessato a Demiral

Il difensore Demiral potrebbe essere il rinforzo ideale del Milan che è alla ricerca di un difensore affidabile da affiancare a Romagnoli: inoltre, con un difensore in più, Pioli potrebbe ritornare alla difesa a tre, da sempre lo schema tattico preferito dall'ex Fiorentina, Lazio ed Inter.

Il turco, diventato titolare nella sua nazionale, ha bisogno di giocare anche perché in estate si giocheranno gli Europei e la Turchia (vicinissima alla qualificazione, è a quattro punti dall'Islanda terza a due partite dalla fine del girone di qualificazione) potrebbe candidarsi come sorpresa della massima competizione europea. Difficilmente, però, la Juventus deciderà di cederlo a titolo definitivo, in quanto crede molto nel difensore centrale ed un'eventuale partenza del turco potrebbe quindi fermare quella di Rugani, che interessa al Liverpool.

Il mercato della Juventus

In ogni caso la cessione di uno fra Demiral e Rugani a gennaio potrebbe dipendere dal recupero ottimale di Chiellini, per il quale il rientro è previsto a febbraio-marzo 2020. Non è detto, però, che la Juventus possa decidere di investire su un difensore affidabile a gennaio, uno dei nomi più chiacchierati a riguardo è il nazionale tedesco Boateng che ha giocato pochissimo in questo inizio stagione con Kovac.

L'esonero del tecnico croato, però, potrebbe dare maggiore possibilità di impiego al difensore tedesco.