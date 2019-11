Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, giocatore letteralmente rinato dopo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, il campione argentino sarebbe finito nel mirino del Tottenham. Il nuovo allenatore degli Spurs José Mourinho (subentrato recentemente a Mauricio Pochettino) sarebbe un grandissimo estimatore dell'ex attaccante del Palermo e vorrebbe puntare su di lui per il futuro.

La Juventus comunque non intende fare alcuno sconto per Paulo Dybala, che viene valutato almeno 100 milioni di euro dalla dirigenza sabauda. Il valore del suo cartellino inoltre può ancora alzarsi, considerate le ottime prestazioni finora offerte. Dybala infatti, in questo primo terzo di stagione, ha segnato cinque reti, la maggior parte delle quali decisive ai fini del risultato.

Mercato Juventus, Mourinho vorrebbe Paulo Dybala al Tottenham

L'ex giocatore del Palermo era già stato cercato dalla dirigenza britannica nella scorsa sessione di calciomercato estivo, ma poi la trattativa non andò in porto.

Dybala infatti decise a tutti i costi di restare alla Juventus per giocarsi le sue carte con Maurizio Sarri. Una scelta rivelatasi assolutamente giusta, visto che l'attaccante sudamericano ha notevolmente migliorato il suo rendimento, dopo una stagione decisamente buia sotto la guida di Massimiliano Allegri (allenatore con il quale era costretto a giocare in un ruolo non suo). Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il nuovo tecnico del Tottenhan José Mourinho lo avrebbe già messo nella sua lista per la prossima sessione di calciomercato estiva, quando il club britannico potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione. Pare molto difficile comunque che la Juventus si privi di un giocatore importante come il campione argentino.

Emre Can potrebbe essere ceduto a gennaio

Per quanto riguarda il mercato di gennaio invece, uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus è Emre Can. Il centrocampista viene utilizzato con il contagocce da Maurizio Sarri e non è certamente contento di questa situazione. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Betis Siviglia, che starebbe cercando un centrocampista di qualità per la seconda parte della stagione.

Novità anche su Erling Braut Haaland: secondo il noto quotidiano britannico The Guardian, il Manchester United sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per il centravanti norvegese che tanto piace alla Juventus.