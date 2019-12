Alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre Inter e Roma si scontreranno nel match valido per il 15° turno di Serie A.

I nerazzurri durante la scorsa giornata di campionato hanno ottenuto tre punti vincendo per 2-1 contro la Spal, dove alla doppietta di Lautaro Martinez del primo tempo ha risposto Valoti al 50'. Questa vittoria ha consentito alla compagine di Antonio Conte di sorpassare, per la seconda volta in stagione, la Juventus in testa al campionato con 37 lunghezze contro le 36 dei bianconeri.

Dall'altra parte la Roma di Fonseca è uscita vittoriosa dalla trasferta contro l'Hellas Verona per 3-1 con i goal di Kluivert al 17', uscito malconcio 20 minuti più tardi, Perotti su rigore, alla prima rete stagionale, e Mkhitaryan due minuti dopo i 90 minuti regolamentari, inutile la segnatura al 21' di Faraoni su assist di Zaccagni.

Inter: ancora Lukaku e Lautaro in attacco, probabile rientro di Asamoah sulla fascia sinistra

Mister Antonio Conte presumibilmente si affiderà ancora al 3-5-2 col capitano Handanovic tra i pali, che avrà davanti il terzetto difensivo formato da De Vrij, Skriniar e Godin. Cerniera di centrocampo formata, con tutta probabilità, da Vecino, Gagliardini e Brozovic, con Candreva sulla destra ed il ballottaggio tra Biraghi ed Asamoah sulla fascia sinistra, con l'ex juventino leggermente favorito. Tandem d'attacco ovviamente affidato alla coppia Lautaro-Lukaku. Ancora out Sensi e Sanchez, oltre a Barella.

Roma: Zaniolo torna, ballottaggio Pellegrini-Pastore per una maglia

L'allenatore della Roma Fonseca sa che questo insidioso match potrebbe essere fondamentale per le sorti del campionato, anche in virtù del fatto che gli acerrimi 'nemici' della Lazio giocano contro la Juve ed in caso di debacle biancoceleste e vittoria giallorossa ci sarebbe il sorpasso.

Il mister potrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lopez in porta, con davanti Mancini e Smalling come centrali difensivi. Per il ruolo di terzino sinistro sembra scontata la presenza di Kolarov, mentre potrebbero contendersi una maglia Spinazzola e Florenzi per la fascia destra.

Diawara e Veretout dovrebbero essere titolari a centrocampo, mentre sulla trequarti torna Zaniolo. Vi sarà un doppio ballottaggio: il primo tra Mkhitaryan e Kluivert, con l'armeno favorito, visto che l'olandese potrebbe non recuperare dal fastidio muscolare, e il secondo fra Pellegrini e Pastore, con l'ex Sassuolo avanti nelle gerarchie. Dzeko unica punta.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, Skriniar, De Vrij, Candreva, Brozovic, Vecino, Gagliardini, Asamoah (Biraghi), Martinez, Lukaku.

Roma (4-2-3-1): Lopez, Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola (Florenzi), Diawara, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan (Kluivert), Pellegrini (Pastore), Dzeko.