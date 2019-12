Sabato 7 dicembre 2019 allo Stadio Olimpico si disputerà il match tra Lazio e Juventus, valido per il 15° turno di Serie A. Un incontro di vertice che vedrà la seconda e terza della classe darsi battaglia. La Lazio viaggia a ritmi altissimi in questa stagione con una terza posizione da 30 lunghezze, 'figlia' del secondo miglior attacco e la terza miglior difesa.

Nel 14° turno, ieri, i biancocelesti hanno piegato l'Udinese con un rotondo 3-0 nel quale Immobile, sempre più capocannoniere con 17 reti, ha segnato sia su rigore che su azione e Luis Alberto ha realizzato un penalty.

Invece la Juventus ha faticato contro il Sassuolo portando a casa un misero punto nel 2-2 che ha fatto scivolare la squadra torinese in seconda posizione appannaggio dell'Inter, per la seconda volta in questa stagione.

Lazio, la fantasia di Luis Alberto a servizio del bomber Immobile

Mister Simone Inzaghi potrebbe presentarsi al cospetto dei propri tifosi in un match, almeno sulla carta, più ostici della Serie A con un 3-5-1-1 che all'occorrenza potrebbe divenire un 3-5-2.

Gli interpreti del modulo saranno presumibilmente Strakosha tra i pali con Acerbi e Radu assieme ad uno tra Luiz Felipe e Bastos, col brasiliano avanti per una maglia.

Centrocampo formato, con ogni probabilità, da Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Lazzari, Leiva e Lulic. In attacco in caso di 3-5-1-1 ci sarà Correa dietro Immobile, mentre se dovesse optare per il 3-5-2 i due attaccanti giocheranno a fianco.

Juve: ballottaggio Ramsey-Berna, Dybala favorito sul Pipita per una maglia

Maurizio Sarri potrebbe scegliere nuovamente il 'fedele' 4-3-1-2 anche se le incognite sui titolari sembrano molteplici.

Tra i pali torna Szczesny dopo la panchina contro il Sassuolo e di fronte si troverà una difesa a quattro formata presumibilmente da Alex Sandro a sinistra e Cuadrado a destra, con al centro la coppia Bonucci-De Ligt.

A centrocampo imprescindibile Pjanic al centro, con Matuidi sulla sua destra e dall'altra parte sarà ballottaggio tra Bentancur ed Emre Can. Sulla trequarti è lotta a due per una maglia tra Bernardeschi e Ramsey, col gallese leggermente favorito. Cristiano Ronaldo sarà probabilmente affiancato da Dybala mentre Higuain attenderà un probabile subentro in corsa.

Le probabili formazioni

I probabili titolari delle due squadre sono:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Acerbi, Radu, Luiz Felipe (Bastos), Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Lazzari, Leiva, Lulic, Correa, Immobile.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Bentancur (Can), Pjanic, Matuidi, Ramsey (Bernardeschi), Cristiano Ronaldo, Dybala (Higuain).