Ieri, Gianluigi Buffon ha avuto delle grosse responsabilità sul gol del momentaneo vantaggio del Sassuolo. La Juventus, poi, è riuscita a pareggiare anche se quell'errore del numero 77 juventino ha pesato ai fini del risultato. Dunque, dopo grandi prestazioni, Gigi Buffon ha fornito una prova un po' sottotono. Ma c'è chi crede, però, che l'ultra quarantenne sia ancora uno dei portieri più forti. Infatti, per Antonio Cassano, Gianluigi Buffon è meglio di Wojciech Szczesny: "Un dato di fatto è che dovrebbe giocare Buffon che è più forte di Szczesny".

Dunque, l'ex attaccante va controcorrente e mette in discussione l'operato di di Wojciech Szczesny: per lui dovrebbe giocare Gianluigi Buffon. Di certo, queste sue parole faranno discutere anche perché il portiere polacco la scorsa settimana contro l'Atalanta ha fatto della parate incredibili.

Cassano va controcorrente

Wojciech Szczesny, da due anni a questa parte, è il portiere titolare della Juventus e sta regalando prestazioni di grande livello. Tant'è che la società bianconera è attualmente al lavoro per rinnovargli il contratto a testimonianza della fiducia che si ripone in lui.

Ma c'è chi non la pensa così e crede che Gianluigi Buffon sia più forte di Wojciech Szczesny. Infatti, per Antonio Cassano, il polacco dovrebbe andare in panchina e il titolare dovrebbe essere il numero 77 juventino.

Secondo l'ex attaccante della Sampdoria, Wojciech Szczesny, quando era all'Arsenal, faceva fatica a trovare spazio: "All’Arsenal ha fatto sempre panchina ad Almunia e Fabianski, a Roma ha fatto un anno buono", ha detto Cassano che poi ha aggiunto che adesso l'estremo difensore polacco è solo al primo anno da titolare.

Dunque questo è il parere dell'ex attaccante ed è un parere che è destinato a far discutere visto che comunque Szczesny alla Juve ha regalato diverse parate importanti. Il numero 1 juventino è a Torino da tre anni e dopo la prima stagione che ha fatto da vice a Buffon poi si è guadagnato la titolarità dimostrando il suo valore.

Intanto la Juve si gode un lunedì di riposo

Molti tifosi non saranno d'accordo sulle parole di Antonio Cassano su Wojciech Szczesny e Gianluigi Buffon. Intanto, in casa Juventus si godono una giornata di riposo: infatti, Maurizio Sarri ha concesso un lunedì di relax alla sua squadra.

La Juve riprenderà la preparazione martedì pomeriggio e inizierà a mettere nel mirino il match di sabato 7 dicembre contro la Lazio.

Dunque da domani, Maurizio Sarri inizierà a valutare le condizioni dei suoi giocatori e comincerà a pensare alla probabile formazione da schierare in quel di Roma. il tecnico dovrà decidere se cambiare qualcosa nel suo undici oppure se confermare gran parte degli uomini visti contro il Sassuolo.