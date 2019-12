Sabato 7 dicembre alle ore 18:00 l'Udinese sfiderà il Napoli in un match valido per il 15° turno di Serie A.

Durante la quattordicesima giornata i bianconeri hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Tuttavia la 16ma posizione in classifica con un vantaggio di 4 punti dalla 'zona retrocessione' non è ancora così allarmante, al momento, per i friulani a patto che inizino a racimolare qualche punto in più rispetto alle ultime settimane.

Dall'altra parte il Napoli è reduce da una brutta sconfitta casalinga contro il Bologna per 1-2 dove alla rete di Llorente nel primo tempo rispondono Olsen e Sansone nel secondo.

Una vittoria che per i partenopei non giunge da sette turni (Napoli-Verona 2-0) e tale crisi di risultati sembra figlia delle divergenze tra Società e Calciatori con la posizione dell'Allenatore tutta da definire. Il Napoli potrebbe sfruttare l'occasione di affrontare un'Udinese col peggior attacco del campionato (9 reti segnate al pari con Sampdoria e Spal) mettendo a segno una vittoria schiaccia-crisi.

Udinese: qualche dubbio a centrocampo per Gotti

Il 'traghettatore' Gotti sceglierà, con ogni probabilità, di schierare un 3-5-2 dove le uniche incertezze sembrano riguardare il centrocampo.

Tra i pali Musso, con davanti il pacchetto difensivo formato da Nuytinck, Troost-Ekong e Rodrigo Becao. Nei cinque di centrocampo le scelte potrebbero ricadere su Mandragora, De Paul, Stryger Larsen e Opoku, con invece un ballottaggio Samir-Walace, mentre difficilmente dovrebbe recuperare Jajalo. In attacco pare confermata la coppia Okaka-Nestorovski.

Napoli: Mertens favorito su Llorente dal 1', ballottaggio Ospina-Meret tra i pali

Carlo Ancelotti potrebbe scegliere di scendere in campo col 4-3-3 in questo delicato incontro.

Tra i pali sarà ballottaggio tra Meret ed Ospina, con l'italiano avanti nelle preferenze del mister. Maksimovic giocherà sulla fascia destra e Di Lorenzo dalla parte opposta con Manolas e Koulibaly al centro della difesa. Presumibilmente partirà ancora titolare Elmas nei tre di centrocampo, affiancato da Zielinski al centro e da Fabian Ruiz a centro-destra. Il tridente d'attacco vede quasi certe le presenze di Insigne, sul quale c'è curiosità di capire se vestirà o meno la fascia di capitano, e di Lozano, con invece una probabile staffetta tra Llorente, a segno nell'ultimo incontro, e Mertens dove il belga ha più chance di essere titolare.

Probabili formazioni

Di seguito i probabili undici titolari dei due tecnici:

Udinese (3-5-2): Musso, Nuytinck, Troost-Ekong, Rodrigo Becao, De Paul, Mandragora, Stryger Larsen, Opoku, Samir (Walace), Nestorovski, Okaka.

Napoli (4-3-3): Meret (Ospina), Maksimovic, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo, Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens (Llorente), Insigne.