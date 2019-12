Da sempre la Juventus si contraddistingue per un'attenzione importante verso i giovani: nel mercato estivo ad esempio ha investito moltissimo non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Oltre a De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini (tutti appena ventenni), sono arrivati per l'under 23 Mota Carvalho, Han e Rafia senza contare gli investimenti per l'under 16 con l'arrivo di Cerri dal Pescara. E a proposito di under 16, si attende a breve l'ufficialità dell'acquisto a parametro zero del centrocampista offensivo ex Velez Sarsfield Matias Soulé.

Oltre a questa trattativa, secondo la stampa francese, la Juventus sarebbe pronta a sfidare il Barcellona per un giovane difensore centrale del Metz sempre classe 2003: Lenny Lacroix potrebbe rappresentare un'ottima opportunità di mercato in quanto potrebbe essere acquistato a parametro zero (con pagamento di indennizzo per la valorizzazione) non avendo ancora firmato un contratto professionistico con la società francese.

Juventus, possibile sfida al Barcellona per l'enfant prodigé Lacroix

Secondo RMC Sport, la Juventus sarebbe pronta a battagliare con il Barcellona per l'acquisto del difensore francese Lenny Lacroix.

Già ad inizio 2019 il giocatore è stato osservato dalla Juventus, al punto che si è parlato di una possibile offerta per il talento francese di circa 3 milioni di euro. Trattativa che però non si è concretizzata ma che potrebbe svilupparsi clamorosamente in questo fine 2019: attualmente il giocatore ha raccolto 8 presenze con il Metz under 18 e vanta già una buona esperienza nelle selezioni giovanili della nazionale della Francia. Il ragazzo è stato inoltre già convocato con l'under 17 ma non ha ancora disputato una partita con la rappresentativa francese. Un giovane che andrebbe a rafforzare l'under 16 bianconera insomma ma che potrebbe tornare utile anche per la Primavera della Juventus.

Il mercato dei parametri zero

Abbiamo già parlato del prossimo arrivo di Matias Soulé (già avvistato all' 'Allianz Stadium'), la Juventus però continua a seguire anche altri giocatori che sono in scadenza a giugno 2020. Nel Tottenham piacciono ad esempio il difensore belga Aldeirweireld ed il centrocampista offensivo danese Eriksen. Restando in Inghilterra, Sarri apprezzerebbe un eventuale arrivo di Willian, centrocampista già allenato dal tecnico bianconero al Chelsea. Infine la dirigenza bianconera segue l'evoluzione contrattuale del terzino destro belga Meunier del Paris Saint Germain, che starebbe trattando il rinnovo di contratto con la società francese ma che ancora non sembra aver trovato un'intesa.