Inter molto attiva in questi giorni sul mercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, che per quelle in uscita. Il club nerazzurro, infatti, oltre a cercare di accontentare e assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, deve sempre dare un occhio al bilancio: un giocatore che sicuramente sarà ceduto è Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è tornato dal prestito al Flamengo, con la società verdeoro che sta facendo il possibile per acquistarlo a titolo definitivo.

Nelle ultime ore, però, c'è da registrare il possibile inserimento del Barcellona nella trattativa.

Il Barcellona chiede Gabigol

Inter e Barcellona stanno parlando molto in ottica mercato in queste ultime settimane. I blaugrana negli ultimi giorni, però, avrebbero rotto gli indugi chiedendo ai nerazzurri informazioni sul cartellino dell'attaccante brasiliano, Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. Il classe 1996 è rinato con la maglia del Flamengo, trascinando il club verdeoro alla conquista della coppa Libertadores e del Brasilerao, vincendo in entrambi i casi la classifica capocannonieri.

In campionato ha realizzato ben venticinque reti in ventinove presenze, mentre nella Champions League sudamericana sono stati nove i gol messi a segno in dodici partite, di cui due nella finale contro il River Plate.

Il Barcellona ha messo gli occhi sull'attaccante dell'Inter dopo il grave infortunio subito da Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano si è operato al ginocchio e i tempi di recupero si sono allungati notevolmente rispetto a quanto stabilito inizialmente, quando si parlava al massimo di un mese di stop. L'attaccante blaugrana rischia di stare ai box per i prossimi quattro mesi, tornando in campo solo a maggio.

La proposta all'Inter

Il Barcellona con l'Inter sta discutendo già da qualche settimana in termini di mercato, con Arturo Vidal al centro dei discorsi. Il centrocampista cileno è l'obiettivo numero uno del club nerazzurro in questa sessione per rinforzare il centrocampo ed è un pallino di Antonio Conte, che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi della Juventus.

Alla luce di questo interesse i blaugrana potrebbero anche proporre uno scambio che vedrebbe il guerriero a Milano e Gabriel Barbosa in Catalogna. Gabigol, così, diventerebbe un giocatore del Barcellona con quasi quattro anni di ritardo. Il club spagnolo aveva una prelazione non rispettata quando nel 2016 l'Inter lo acquistò dal Santos per trenta milioni di euro.