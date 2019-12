La stagione con il Flamengo si è conclusa sabato con la finale del mondiale per club persa contro il Liverpool ai tempi supplementari. Ora è tempo di discutere definitivamente del proprio futuro ma Gabigol non sembra essere ancora certo di dove giocherà il prossimo anno. L'attaccante è rinato definitivamente in Brasile, portando i rossoneri alla conquista non solo del Brasilerao, ma anche della coppa Libertadores. Il suo cartellino, però, è ancora di proprietà dell'Inter, non convinta di cedere al club rossonero il classe 1996 a titolo definitivo.

Questi, comunque, saranno giorni di contatti intensi visto che l'intenzione di Giuseppe Marotta è quella di risolvere tutto entro i primi giorni di gennaio.

Dubbi dell'Inter

Il futuro di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, è ancora avvolto nel mistero. La stagione con il Flamengo si è appena conclusa e dal 1 gennaio il giocatore tornerà all'Inter. I due club stanno discutendo della sua possibile permanenza in Brasile ma l'annata appena conclusa ha completamente rivalutato il suo cartellino. L'attaccante brasiliano ha realizzato venticinque reti in ventinove partite vincendo la classifica capocannonieri del campionato, ma anche in coppa Libertadores è stato decisivo per la conquista del titolo, realizzando nove reti in dodici partite.

Il Flamengo ha fatto filtrare ottimismo sulla permanenza di Gabigol negli ultimi giorni, sottolineando come ci sia un accordo verbale con l'Inter, trovato nei mesi scorsi. Accordo che, però, potrebbe essere rivalutato dalla società nerazzurra viste le prestazioni offerte dal classe 1996, in particolar modo in questa seconda parte della stagione in Sud America.

Nuove offerte

L'accordo tra Inter e Flamengo sarebbe stato trovato sulla base di venti milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. La società nerazzurra, infatti, nutre dei dubbi sulla valutazione data a Gabigol, visto che il club verdeoro starebbe pensando di riscattare l'attaccante per poi realizzare una corposa plusvalenza sin da subito, rivendendolo viste le tante società interessate a lui in Europa.

Proprio per questo motivo l'Inter potrebbe decidere di non cedere più Gabigol al Flamengo ai venti milioni pattuiti, decidendo di trattare in maniera diretta con i club europei interessati, in particolar modo in Spagna e Inghilterra.

I nerazzurri, infatti, potrebbero recuperare l'investimento iniziale fatto, quando fu acquistato dal Santos per trenta milioni di euro nell'estate del 2016. Da escludere, invece, una permanenza del classe 1996 a Milano nonostante la possibile cessione di Matteo Politano.