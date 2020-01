Ieri mattina Merih Demiral è stato sottoposto ad accertamenti per stabilire l’entità dell’infortunio subito nella sfida contro la Roma. Per il difensore della Juventus la diagnosi è stata molto negativa: lesione del legamento crociato interiore con associata lesione meniscale.

Adesso, Demiral dovrà essere operato al ginocchio e probabilmente resterà fermo ai box per 4/6 mesi. Il giocatore bianconero, ieri pomeriggio, con un post su Instagram, ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi tifosi e ha spiegato che tornerà più forte di prima.

La Juventus dovrà fare a meno di Demiral

La Juventus nelle scorse ore ha ricevuto una bruttissima notizia visto che Merih Demiral ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio e questo lo terra fermo per diversi mesi. Per questo motivo il numero 28 bianconero ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte dei suoi compagni di squadra e da moltissimi tifosi.

Adesso la missione del turco sarà quella di recuperare il più in fretta possibile. In particolare, Merih Demiral con un post su Instagram ha spiegato che la sua speranza è quella di tornare a disposizione per i prossimi Europei.

Inoltre, il difensore turco della Juve ci ha tenuto a ringraziare tutti per il sostegno che gli è stato dimostrato in queste ore.

Demiral ha tranquillizzato tutti e in particolare ha scritto: “Potete starne certi, tornerò più forte di prima”. Il numero 28 della Juve, nei prossimi giorni, finirà sotto i ferri e soltanto dopo l’intervento chirurgico si sapranno con certezza i tempi di recupero.

Juventus, Buffon incoraggia Demiral e Zaniolo

Domenica sera la sfida tra la Juventus e la Roma ha lasciato strascichi negativi su entrambe le squadre. Infatti, sia Merih Demiral che Nicolò Zaniolo hanno riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio. I due ragazzi si sono fatti male in due distinte azioni di gioco e per loro le conseguenze sono state drammatiche, visto che staranno fermi ai box per molti mesi.

Demiral e Zaniolo sono quindi accomunati da un triste destino, ma cullano la speranza di poter recuperare per gli Europei che si terranno a giugno. Questo pomeriggio, il difensore della Juventus e il centrocampista della Roma hanno ricevuto l’incoraggiamento di Gianluigi Buffon. Il numero 77 bianconero ha utilizzato Instagram per incoraggiare Merih Demiral e Nicolò Zaniolo.

Il portiere bianconero ha spiegato che la sua speranza è di rivedere in campo quanto prima i due giovani calciatori: “Questa è l’espressione che spero di vedere sul volto di entrambi il più presto possibile”, ha scritto Gigi Buffon per incoraggiare sia Demiral che Zaniolo.