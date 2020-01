L'Inter è molto attiva in questi giorni per cercare di chiudere quanto prima gli acquisti tanto richiesti dal proprio tecnico, Antonio Conte. La società nerazzurra, infatti, nonostante il primato in classifica con 42 punti, alla pari con la Juventus, ha intenzione di puntellare la rosa seguendo le indicazioni del proprio allenatore. Dovrebbero arrivare quasi sicuramente un centrocampista, un esterno e un attaccante. A riguardo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe le idee chiare sui rinforzi e il primo potrebbe essere il centravanti francese Olivier Giroud, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea.

Marotta punta Giroud

L'Inter pensa ad un rinforzo nel reparto avanzato. L'idea del club nerazzurro sarebbe quella di reperire sul mercato un vice Lukaku che possa far rifiatare il centravanti belga. All'interno della rosa di Antonio Conte manca un giocatore con quelle caratteristiche, tanto è vero che da ottobre in poi hanno sempre giocato Lautaro Martinez e l'ex Manchester United, complice anche l'infortunio di Alexis Sanchez.

Il nome in cima alla lista di Marotta è quello di Olivier Giroud. Il centravanti francese ha il contratto in scadenza a giugno e per questo motivo il Chelsea avrebbe aperto le porte ad una possibile cessione con qualche mese di anticipo.

Il tecnico dei Blues, Frank Lampard, non lo vede tanto da preferirgli Abraham e Batshuayi in Premier League e in Fa Cup nelle ultime settimane. Per questo motivo la cessione è sempre più probabile. Il club di Abramovich, inoltre, negli ultimi giorni avrebbe manifestato interesse per Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. La valutazione dei due giocatori è differente e, per questo motivo, un conguaglio a favore del club meneghino potrebbe facilitare la buona riuscita dell'affare.

Nel mirino del club nerazzurro ci sarebbero anche Vidal e Darmian

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è al lavoro non solo per un vice Lukaku visto che è pronto a regalare al proprio tecnico, Antonio Conte, altri due rinforzi. La priorità è il centrocampista e in questo senso è ben avviata la trattativa per Arturo Vidal con il cileno che spinge per lasciare il Barcellona avendo trovato poco spazio in questa stagione, chiuso anche dall'arrivo di De Jong.

Il terzo colpo, invece, dovrebbe essere rappresentato dall'arrivo di un esterno. L'Inter ha fatto un tentativo, sempre con il Chelsea, chiedendo Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma la trattativa è complicata vista la richiesta alta, superiore ai trenta milioni di euro. L'alternativa di Marotta, dunque, risponde al nome di Matteo Darmian che potrebbe lasciare il Parma per una cifra che sfiora i dieci milioni di euro.