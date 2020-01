La prossima estate potrebbe essere caratterizzata ancora una volta dal tormentone relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino solo l'ultimo giorno della scorsa sessione estiva di mercato ha deciso di accettare la cessione in prestito al Paris Saint Germain, con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Riscatto che non è vincolato solamente alla volontà del club francese, ma anche a quella del centravanti argentino e di sua moglie, peraltro agente, Wanda Nara. Per questo motivo si susseguono le voci di un possibile ritorno in Italia, pur essendo impensabile un nuovo inizio in maglia nerazzurra.

L'Inter, comunque, spera nella fumata bianca visto che, a causa dei rifiuti a Monaco, Arsenal, Roma e Napoli, la sua mancata cessione a titolo definitivo ha già condizionato le operazioni in entrata.

La volontà di Icardi e Wanda

Il futuro di Mauro Icardi è tutt'altro che scontato. L'attaccante argentino ha ben figurato fino ad ora a Parigi. Con la maglia del Paris Saint Germain, infatti, ha realizzato ben nove reti in undici partite di Ligue 1, con tanto di due assist. Rendimento altrettanto importante in Champions League, con cinque gol realizzati in sei presenze nel gruppo A della massima competizione europea.

Anche per questo motivo i parigini sarebbero già disposti ad esercitare il diritto di riscatto, fissato a settanta milioni di euro.

A giugno, d'altronde, andrà sicuramente via Edinson Cavani, in scadenza di contratto, mentre è avvolto nel mistero il futuro di Neymar, già vicino a Real Madrid e Barcellona nella scorsa estate.

L'ex capitano dell'Inter e la moglie Wanda Nara, tuttavia, non sarebbero ancora del tutto convinti di voler restare al Paris Saint Germain. Anche il direttore sportivo del club francese, Leonardo, ha dichiarato apertamente che ogni discorso sarà affrontato nella prossima estate ma l'ultima parola spetterà al giocatore. Tanti sono gli impegni della showgirl in Italia e, oltre a Tiki Taka, ora sarà opinionista del Gf Vip.

Una big italiana su Icardi

Non mancano i club interessati a Mauro Icardi.

Uno su tutti è la Juventus, che segue il centravanti argentino da tempo. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato e già l'estate scorsa lo avrebbero portato volentieri a Torino per rimpiazzare Gonzalo Higuain.

Un trasferimento gradito alla moglie e agente, Wanda Nara, anche per un fatto logistico. La showgirl argentina, infatti, vorrebbe evitare di fare un altro anno da pendolare tra l'Italia e la Francia e un trasferimento a Torino sarebbe sicuramente più comodo essendo sempre in Italia e a pochi chilometri da Milano. Difficilmente, però, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, accetterà di trattare la cessione agli eterni rivali se non con uno scambio che vedrebbe coinvolto Paulo Dybala. Condizione che sarebbe stata posta già la scorsa estate.