Interessanti novità per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha avuto alcuni problemi a centrocampo in questa prima parte di stagione. Il tecnico Maurizio Sarri non ha ancora trovato la quadratura del cerchio e ci sono alcuni giocatori fortemente insoddisfatti come, ad esempio, Emre Can. Il tedesco non ha ancora smaltito la delusione per l'esclusione dalla lista della Champions League e in questa sessione di calciomercato invernale potrebbe decidere di fare ritorno in patria.

Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia Dortmund, ma nelle ultime ore su di lui sarebbe piombato anche il Bayern Monaco. Il club tedesco si trova al terzo posto della Bundesliga, a quattro punti dal Red Bull Lipsia, che comanda il campionato teutonico con trentasette lunghezze. Stando alle notizie di mercato trapelate nelle ultime ore l'ipotesi di un trasferimento al Bayern Monaco di Emre Can starebbe crescendo notevolmente in queste ore. Contestualmente, secondo il quotidiano Tuttosport, starebbe prendendo corpo l'ipotesi di uno scambio Thiago Alcantara.

Juventus, Emre Can: spunta l'ipotesi di uno scambio con Thiago Alcantara

La dirigenza del Bayern Monaco riterrebbe Emre Can il giocatore ideale per rinforzare il reparto nevralgico e potrebbe proporre alla Juventus Thiago Alcantara come contropartita tecnica. Il giocatore spagnolo, infatti, sta avendo numerose difficoltà a trovare spazio in Baviera e avrebbe già chiesto la cessione. La dirigenza della Juventus e, soprattutto, il tecnico bianconero Maurizio Sarri apprezzano notevolmente le caratteristiche tecniche di Thiago Alcantara. Il giocatore di nazionalità iberica potrebbe rivelarsi il partner ideale di Pjanic e Bentancur, risolvendo i problemi evidenziati dalla Juventus a centrocampo in questa prima parte della stagione. Si tratterebbe dunque di un'operazione di mercato che accontenterebbe entrambe le parti.

Da una parte permetterebbe al Bayern Monaco di disfarsi di un giocatore finora non utilizzato, dall'altra consentirebbe alla Juventus di contare su un rinforzo di livello, molto più adatto di Emre Can al tipo di gioco che vorrebbe esprimere Maurizio Sarri alla Juventus. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Un altro grande obiettivo del club bianconero per rinforzare il reparto mediano è Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato seguito a lungo nella scorsa sessione di calciomercato estiva, ma poi ha deciso di rimanere in Inghilterra. In ogni caso, al momento il futuro di Pogba sembra essere molto lontano dallo United. Il centrocampista francese ha espresso più volte il desiderio di tornare in Italia ed è da sempre legato all'ambiente bianconero. I tifosi della Juventus lo accoglierebbero a braccia aperte.