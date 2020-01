Questo pomeriggio, la Juventus ha svolto l'allenamento della vigilia della gara contro il Cagliari. Maurizio Sarri, in questa sessione, ha provato la formazione che schiererà domani pomeriggio. I dubbi in casa Juve sono sostanzialmente tre e riguardano tutti i reparti. In difesa, al momento, è aperto il ballottaggio tra Merih Demiral e Matthijs De Ligt. Il numero 4 juventino, ultimamente, non ha trovato molto spazio, anche perché non era al top della forma, ma chissà che domani non possa ritrovare una maglia da titolare.

Gli altri dubbi di formazione, invece, riguardano il centrocampo e l'attacco. Infatti, Maurizio Sarri potrebbe decidere di non schierare il tridente pesante.

I dubbi di Sarri

Maurizio Sarri, prima dell'allenamento pomeridiano, ha parlato in conferenza stampa e ha spiegato che ancora non sa se impiegare il tridente formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Infatti, il Cagliari gioca con due trequartisti e perciò il tecnico juventino potrebbe decidere di inserire un giocatore che dia maggiore copertura.

Inoltre, Maurizio Sarri ha rivelato che Aaron Ramsey è in crescita e perciò non è da escludere che possa toccare a lui giocare alle spalle di Cristiano Ronaldo e uno fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Anche a centrocampo c'è un grande dubbio è riguarda il sostituto di Rodrigo Bentancur. Infatti, Maurizio Sarri ha spiegato che come mezzala destra sta provando Adrien Rabiot, Emre Can e Federico Bernardeschi. Al momento, però, il francese sembra favorito per giocare con Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Alle loro spalle, invece, agirà il quartetto difensivo che dovrebbe essere formato da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Merih Demiral e Alex Sandro. Il numero 28 juventino, però, sembra in leggero vantaggio su Matthijs De Ligt. Inoltre, al termine dell'allenamento di oggi, i giocatori bianconeri sono rimasti al JHotel per il classico ritiro pre - gara, anche perché la partita di domani sarà in programma alle 15.

In queste ore, che precederanno la sfida contro il Cagliari, l'allenatore della Juve risolverà gli ultimissimi dubbi di formazione anche se comunicherà le sue scelte ai suoi giocatori solo pochi istanti prima di lasciare l'albergo per traferirsi all'Allianz Stadium.

I convocati di Sarri

Questo pomeriggio, al termine dell'allenamento della vigilia della partita contro il Cagliari, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei 22 convocati. Il tecnico ha tutti a disposizione ad eccezione dello squalificato Bentancur e dei lungo degenti Chiellini e Khedira. Ecco l'elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Rugani; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot; Cristiano Ronaldo, Dybala, Pjaca, Douglas Costa, Higuain e Bernardeschi.