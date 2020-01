Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paul Pogba, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il centrocampista francese è il principale obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto mediano ma, stando a quanto riporta la stampa britannica, su di lui ci sarebbe anche l'Inter. Come scrive il noto quotidiano inglese "Mirror", infatti, il Manchester United sarebbe fortemente interessato a Lautaro Martinez, autore di una prima parte di stagione davvero straordinaria sotto la guida del tecnico nerazzurro Antonio Conte.

L'attaccante argentino ha messo insieme delle prestazioni straordinarie ed ha catturato l'interesse del prestigioso club britannico. Stando al "Mirror", il Manchester United sarebbe disposto a sacrificare quello che è probabilmente il suo miglior giocatore, Paul Pogba, per arrivare a Lautaro Martinez.

Mercato Juventus, su Pogba ci sarebbe anche l'Inter

In questo modo l'Inter befferebbe la Juventus che sta seguendo, da tempo, il fortissimo centrocampista francese. Se dovesse arrivare a Milano, inoltre, Paul Pogba ritroverebbe Antonio Conte, suo ex allenatore e mentore alla Juventus.

Sempre stando a quanto riporta il "Mirror", il centrocampista francese avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento a Milano, dal momento che preferirebbe tornare a giocare nel campionato italiano piuttosto che trasferirsi in Spagna. Su di lui, infatti, è molto forte l'interesse del Real Madrid, che lo ha seguito nella scorsa sessione di calciomercato estivo (il centrocampista francese è un vero e proprio pallino del tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane). Pogba, in ogni caso, appare sempre più lontano dal Manchester United, il club che lo ha formato. Per il "Mirror", l'Inter sarebbe molto interessata al talento francese e vorrebbe accelerare le procedure già in questa sessione di calciomercato invernale. La Juventus, dunque, potrebbe trovarsi impreparata di fronte ad uno scenario simile.

Con Pogba, infatti, l'Inter si rinforzerebbe notevolmente, candidandosi ulteriormente per la conquista dello scudetto. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. Intanto, la Juventus sta cercando anche un terzino sinistro ed ha messo gli occhi su Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea, molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri (che lo ha già allenato a Londra), viene valutato dal club britannico tra i quindici e i venti milioni di euro. Altro nome accostato alla Juve nelle ultime ore è quello di Vina.