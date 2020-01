La Juventus si avvicina a grandi falcate alla sfida di lunedì 6 gennaio contro il Cagliari. Infatti, questo pomeriggio, i bianconeri si sono allenati alla Continassa per preparare la prima gara del 2020. Maurizio Sarri, in questi giorni si sta dedicando prevalentemente alla parte tattica. Infatti, il tecnico toscano vuole sfruttare questo periodo senza partire per affinare i meccanismi della sua squadra. Per la gara contro il Cagliari, il tecnico dovrà fare a meno di Rodrigo Bentancur che sarà squalificato.

Al suo posto, salvo clamorose sorprese, dovrebbe esserci Adrien Rabiot. Il francese sembra nettamente favorito per giocare con Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Maurizio Sarri, però, ha altri dubbi di formazione che scioglierà solo dopo la seduta di domenica. Infatti, dopo l'allenamento di domani la squadra resterà in ritiro al JHotel visto che la partita di lunedì sarà un programma alle ore 15.

Domenica la Juve si allenerà al pomeriggio

Quella di domenica, sarà una giornata molto intensa in casa Juventus.

Infatti, la squadra si allenerà nel pomeriggio e poi i giocatori rimarranno al JHotel per il ritiro pre gara. Domani, però, prima della seduta ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle ore 13:15. Difficilmente, l'allenatore darà indicazioni sulla probabile formazione che schiererà contro il Cagliari. La sensazione è che lunedì, Maurizio Sarri possa confermare il tridente pesante formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, anche se non è da scartare l'ipotesi di un ritorno al passato con l'inserimento di un trequartista che dia maggiore equilibrio. Se l'allenatore della Juve optasse per la seconda ipotesi a quel punto alle spalle delle due punte si vedrebbe uno fra Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. Al momento, però, si va verso la conferma del tridente e perciò il numero 33 juventino e il gallese dovrebbero partire dalla panchina.

Dubbi anche in difesa

Maurizio Sarri, nelle prossime ore, non scioglierà solo il dubbio in attacco, ma dovrà anche decidere chi giocherà al fianco di Leonardo Bonucci. Infatti, in difesa resta aperto il ballottaggio fra Merih Demiral e Matthijs De Ligt. Il numero 4 bianconero, però, sembra leggermente favorito sul compagno di reparto. Per il resto in difesa si vedranno Juan Cuadrado e Alex Sandro. Il colombiano agita sulla corsia di destra, mentre il brasiliano agirà sulla fascia sinistra. In ogni caso Maurizio Sarri avrà anche la seduta di domenica per provare tutte le soluzioni e per decidere definitivamente quale sarà la formazione da schierare lunedì 6 gennaio all'Allianz Stadium contro il Cagliari.