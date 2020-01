A partire da lunedì 30 dicembre la Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo le vacanze di Natale. Questi giorni sono serviti ai bianconeri per preparare la gara contro il Cagliari di domani 6 gennaio e per mettere benzina nelle gambe in vista della seconda parte della stagione.

In questi giorni di duro lavoro, Maurizio Sarri ha iniziato a fare anche alcuni esperimenti tattici ed uno di questi ha riguardato Federico Bernardeschi. Il tecnico toscano ha provato il suo numero 33 come mezzala, visto anche che nelle prossime settimane non avrà a disposizione lo squalificato Rodrigo Bentancur.

D'altronde Federico Bernardeschi si dimostra un giocatore sempre propenso ad adattarsi a diversi ruoli e nelle prossime settimane si capirà se questo esperimento avrà portato i suoi frutti e quindi se il ragazzo verrà impiegato a centrocampo, oppure se continuerà ad agire come trequartista. Poche ore fa il calciatore carrarino, con un post su Instagram, ha voluto spiegare cosa servirà alla Juve in questa seconda parte di stagione.

Per la Juventus inizia la seconda parte di stagione

Da lunedì 6 gennaio, per la Juventus prenderà il via la seconda parte di stagione e inizierà la fase calda di tutte le competizioni.

I bianconeri hanno grande voglia di rivalsa dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro la Lazio e di certo questa sconfitta servirà per far ritrovare i giusti stimoli ai giocatori.

Federico Bernardeschi, con un post su Instagram, ci ha tenuto a sottolineare che da ora in avanti bisognerà mettere in campo tanta voglia di vincere: "Ora solo concentrazione, determinazione e voglia di vincere", ha scritto il numero 33 della Juventus. Dunque gli obiettivi sono chiari e Federico Bernardeschi alla vigilia della gara contro il Cagliari ha voluto suonare la carica con questo messaggio arrivato via social.

Qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri verso la gara col Cagliari

Federico Bernardeschi è uno dei candidati ad un posto da titolare contro il Cagliari. Il numero 33 juventino, infatti, potrebbe giocare alle spalle delle due punte, anche se al momento resta in ballottaggio con Aaron Ramsey e Paulo Dybala.

Al momento comunque Maurizio Sarri non ha ancora sciolto questi dubbi e solo nella giornata di domani si saprà chi saranno i titolari contro il Cagliari.

In prospettiva non è affatto da escludere che Federico Bernardeschi possa giocare come mezzala, visto che il tecnico toscano ha iniziato a provarlo anche in quel ruolo. La sensazione però è che il giocatore della Nazionale possa essere arretrato in mediana, anche se probabilmente ciò non dovrebbe avvenire già dalla partita contro il Cagliari.