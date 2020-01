Domenica 2 febbraio alle ore 20:45 ci sarà Udinese-Inter, match valido per il 22° turno di Serie A. Nella giornata precedente i friulani hanno subito una sconfitta in trasferta dal Parma per 2-0 con reti di Kulusevski e Gagliolo, mentre la compagine milanese non è andata oltre il risultato di 1-1 contro il Cagliari di Maran, grazie ai goal di Lautaro (poi espulso) ed il tanto atteso ex Nainggolan. Praticamente un incontro da testa coda quello tra i nerazzurri, momentaneamente al secondo posto aspettando il recupero tra Lazio e Verona, ed i bianconeri appollaiati in 14ma posizione a 9 lunghezze dalla zona salvezza.

Udinese, Okaka-Lasagna verso la riconferma

Mister Gotti sembrerebbe poter optare nuovamente per il 5-3-2 con Musso tra i pali che avrà davanti il pacchetto arretrato composto presumibilmente da Becao (avanti su De Maio per una maglia da titolare), Troost-Ekong e Nuytinck al centro e Sema assieme a Larsen come terzini. In mezzo al campo dovrebbero trovare spazio come titolari De Paul, Mandragora e Fofana. Tandem d'attacco che sembra riconfermato con Okaka e Lasagna come interpreti. Ancora una bocciatura per Nestorovski.

Inter, Eriksen parte dalla panchina e Sanchez titolare

Antonio Conte potrebbe scegliere di affrontare questo incontro col fedele 3-5-2 che ha contraddistinto in suo viaggio nerazzurro sino ad adesso. In porta pochi dubbi sulla presenza del capitano Samir Handanovic che avrà di fronte il tridente difensivo formato da Skriniar, De Vrij ed uno tra Bastoni e Godin a contendersi una maglia, con l'italiano avanti nelle gerarchie del mister.

Eriksen, il centrocampista danese appena approdato alla corte dei nerazzurri, potrebbe essere tra i convocati ma non dei titolari, quindi partire dalla panchina. Il dubbio a centrocampo sembra essere rappresentato dall'impiego di Biraghi o D'ambrosio come ala sinistra, con l'ex viola che appare favorito per una maglia. Il reparto sarà completato presumibilmente da Young, confermato dopo la prestazione all'altezza del debutto, sul lato destro e con Borja Valero, Sensi e Barella al centro del campo.

Lukaku dovrà fare a meno del partner d'attacco solito (Lautaro, squalificato) e fare tandem con Alexis Sanchez. Ancora claudicante Brozovic, a cui l'allenatore dovrà rinunciare per questo incontro

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Udinese-Inter:

Udinese (5-3-2): Musso, Becao (De Maio), Troost-Ekong, Nuytinck, Sema, Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Okaka, Lasagna.

Inter (3-5-2): Handanovic, Bastoni (Godin), Skriniar, De Vriji, Biraghi (D'ambrosio), Sensi, Barella, Borja Valero, Young, Sanchez, Lukaku.