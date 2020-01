Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis continua ad essere molto attivo sul mercato e dopo gli arrivi di Diego Demme, Lobotka e Rrahmani ( a giugno) e in attesa di ufficializzare Matteo Politano, si cercherebbe un attaccante. In particolare sarebbe sempre più forte l'interesse degli azzurri per Andrea Petagna però nonostante l'offerta importante, la Spal starebbe continuando a fare muro perché non vorrebbe cedere il suo centravanti prima di giugno. Il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli dopo una prima offerta di 20 milioni di euro, ora sarebbe arrivato a offrire 22 milioni più 2 di bonus per l'ex Milan e Atalanta.

D'altro canto, il club biancoazzurro non vorrebbe privarsi del suo miglior attaccante in questa fase così cruciale della stagione e con l'obiettivo salvezza ancora da raggiungere. Quindi, l'unica soluzione per il club azzurro sarebbe quella di acquistare il classe 1995 immediatamente e poi lasciarlo in prestito a Ferrara fino al termine della stagione.

Spunta l'idea Pinamonti per il Napoli

Però gli azzurri hanno bisogno subito di un attaccante e quindi se non dovesse sbloccarsi l'affare Petagna, Giuntoli potrebbe dirottare tutto il suo interesse su Pinamonti del Genoa.

Il calciatore scuola Inter potrebbe lasciare il club ligure dopo una deludente prima parte di stagione e accetterebbe il ruolo di vice Milik con la maglia del Napoli. Inoltre, il club azzurro darebbe la possibilità al ragazzo di poter crescere tantissimo sia a livello personale che a livello tecnico-tattico.

Sicuramente, Pinamonti non rappresenterebbe la prima scelta della società partenopea però è comunque un calciatore che piace ed ha ampi margini di miglioramento, visto e considerato che è un classe 1999.

Inoltre, c'è la sensazione che presto questa seconda scelta potrebbe diventare protagonista in serie A.

Per quanto riguarda il prezzo del cartellino dell'attaccante c'è poco da trattare perché servirebbero 18 milioni da versare nelle casse del club di Preziosi che ha un riscatto obbligatorio nei confronti della società nerazzurra.

Il caso Allan e Ghoulam

Sul fronte cessioni sarebbe forte l'interessamento dell'Everton di Carlo Ancelotti per il centrocampista brasiliano Allan.

Quest'ultimo sa dell'interessamento, ma non sa che il club inglese non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. Il Napoli non cede il suo calciatore per meno di 80 milioni di euro. Dunque, è probabile che ogni discorso sia rimandato alla prossima estate quando ci sarà molto più tempo per intavolare la trattativa. Intanto, tra stasera e domani il calciatore ritornerà dal Brasile e a febbraio ci dovrebbe essere ad attenderlo il rinnovo fino al 2024 con gli azzurri.

Invece, Ghoulam continuerebbe a rifiutare ogni proposta che arriva al suo procuratore Mendes, però rischierebbe grosso perché potrebbe essere considerato un esubero per il Napoli ed uscire fuori dalla lista della serie A.

Intanto, il presidente De Laurentiis starebbe continuando ad insistere per regalare al suo tecnico Gennaro Gattuso, un terzino sinistro puro che possa alternarsi a Mario Rui. Al momento, la ricerca sarebbe focalizzata su tre nomi: Tsimikas e Koutris dell'Olympiacos e Giannoulis del Paok Salonicco. Questi interessamenti lasciano intendere che c'è la volontà da parte del club partenopeo di colmare la lacuna sulla fascia sinistra.