Domenica 1° marzo alle ore 15:00 ci sarà Lecce-Atalanta, match valido per il 26° turno di Serie A. Nella partita precedente i salentini hanno subito una pesante ed amara sconfitta fuori dalle mura amiche per opera della Roma, vittoriosa per 4-0 con reti di Under, Dzeko, Mkhitaryan e Kolarov. La Dea, invece, ha saltato il match col Sassuolo a causa delle misure preventive legate al Coronavirus vigenti, al momento, nella Regione Lombardia. Le statistiche tra le due squadre per quanto riguarda gli ultimi cinque incontri in campionato vedono la banda di Gasperini in vantaggio avendo ottenuto due vittorie, mentre per tre volte il match si è concluso con un pareggio.

Lecce, Mancosu e Barak dietro Lapadula

Mister Liverani si troverà davanti una delle squadre più in forma del momento che, perlopiù, ha anche riposato un turno in campionato quindi riuscire a battere la squadra bergamasca sarà un'impresa più che ardua. Per sfidare i pronostici il tecnico romano opterà presumibilmente per il 4-3-2-1 con Vigorito che si accomoderà tra i pali. Quartetto arretrato composto, con ogni probabilità, da Rossettini e Lucioni come coppia centrale mentre ai lati agiranno Calderoni e Donati.

In mezzo al campo dovrebbe essere la volta di Majer, Deiola e Petriccione con Tachtsidis che partirà inizialmente dalla panchina. Mentre a supporto dell'unica punta Lapadula, reduce da ottime prestazioni in campionato, ci saranno probabilmente Mancosu e Barak. I diffidati del match sono Rispoli e Tachtsidis

Atalanta, Ilicic rifiata un turno

Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League si avvicina ed il Mister Gasperini sa che, malgrado il risultato positivo dell'andata (4-1), servirà massima concentrazione e freschezza fisica indi per cui Ilicic potrebbe non essere tra i titolari dell'incontro.

Il 3-4-2-1 dovrebbe essere il modulo usato dall'Allenatore per contrastare i salentini con Gollini che si piazza tra i pali. Toloi, Palomino e Djimsiti saranno, c'è da scommetterci, gli interpreti difensivi, nel frattempo De Roon e Freuler agiranno a centrocampo mentre Castagne e Gosens saranno le ali. I due trequartisti dovrebbero essere Gomez e Malinoskyi che giocheranno dietro Duvan Zapata. I diffidati dell'incontro sono Malinovskyi e Pasalic.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta:

Lecce (4-3-2-1): Vigorito, Calderoni, Rossettini, Lucioni, Donati, Majer, Deiola, Petriccione, Mancosu, Barak, Lapadula. All. Liverani.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, De Roon, Freuler, Gosens, Castagne, Gomez, Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.