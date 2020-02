Sabato 29 febbraio 2020 alle ore 20:45 ci sarà Napoli-Torino, match valido per il 26° turno di Serie A.

Nella giornata precedente i partenopei hanno ottenuto bottino pieno imponendosi in trasferta per 2-1 contro il Brescia, dove alla rete del difensore Chancellor nella prima frazione hanno risposto Insigne su penalty e Mario Rui quattro minuti più tardi. I granata, invece, hanno saltato l'ultimo match contro il Parma a causa delle norme cautelative legate al Coronavirus.

Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque incontri in campionato vedono il Napoli in vantaggio avendo ottenuto due vittorie, mentre tre sono state le partite terminate in parità.

Napoli, Koulibaly e Llorente in dubbio

Mister Gattuso sembra aver ripreso le redini della squadra, dopo un inizio inevitabilmente complesso, e la dimostrazione viene dalla buona prestazione di ieri, 25 febbraio, in Champions League nel match d'andata col Barcellona terminato 1-1.

Adesso è tempo di premere sul piede dell'acceleratore e per centrare un altro risultato positivo l'allenatore calabrese potrebbe affidarsi nuovamente al fedele 4-3-3 con Ospina tra i pali. In difesa la presenza di Koulibaly rimane in forte dubbio visto il lento recupero dall'infortunio, quindi potrebbero partire titolari ancora Manolas e Maksimovic al centro con Mario Rui e Di Lorenzo come terzini.

Gli interpreti della metà campo dovrebbero essere Demme, Ruiz e Zielinski con Allan che, almeno inizialmente, partirà dalla panchina. Tridente d'attacco affidato a Callejon, Mertens ed Insigne, con Milik pronto a subentrare a gara in corso.

Torino: si punta su Zaza e Belotti

La squadra dell'allenatore Longo naviga in acque relativamente tranquille in campionato, vista la 14^ posizione a +5 dalla zona salvezza con una partita da recuperare.

Perdere ulteriore terreno in classifica si rivelerebbe però deleterio per una squadra col blasone dei granata.

Per tentare di battere la compagine napoletana l'ex difensore potrebbe optare per il 3-5-2 con Sirigu pedina imprescindibile in porta che sarà schermato, con ogni probabilità, da Izzo, Nkoulou e Lyanco. Cerniera di centrocampo affidata presumibilmente ad Ansaldi e De Silvestri che agiranno ai lati, mentre Baselli, Rincon e Berenguer saranno al centro.

In attacco spazio al tandem Zaza-Belotti.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli-Torino:

Napoli (4-3-3): Ospina, Mario Rui, Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo, Zielinski, Demme, Ruiz, Callejon , Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Torino (3-5-2): Sirigu, Nkoulou, Lyanco, Izzo, Ansaldi, Baselli, Berenguer, Baselli, De Silvestri, Zaza, Belotti. All. Longo.