Martedì 25 febbraio 2020 alle ore 21:00 ci sarà Napoli-Barcellona, match valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Il Napoli ha concluso il Girone E piazzandosi in seconda posizione con 12 lunghezze, alle spalle del Liverpool a 13 punti, potendo vantare di essere l'unico club del gruppo a non aver perso nemmeno un match (3 vittorie e 3 pareggi). Il Barcellona, invece, ha dominato il Girone F ottenendo 14 punti che gli sono valsi il primo posto, col Dortmund secondo a 10 lunghezze e l'Inter in terza posizione (7 punti) retrocessa in Europa League.

Le due compagini si sono incontrate soltanto quattro volte in competizioni ufficiali ed a spuntarla è stato il Barcellona per tre volte, mentre soltanto una volta i Partenopei hanno ottenuto bottino pieno.

Napoli, ballottaggi Allan-Zielinski e Meret-Ospina

Gennaro Gattuso ha ripreso il Napoli, come si suol dire, per i capelli ottenendo ben sette vittorie negli ultimi nove incontri, tra campionato e coppa Italia. Certo, l'impegno con una corazzata come quella blaugrana non sarà dei più semplici ma in una piazza calda, come quella napoletana, aver ritrovato una certa consapevolezza, in termini di singoli e di squadra, ed aver ridonato entusiasmo all'ambiente potrebbe essere l'arma in più per tentare l'impresa contro Messi & Co.

Per riuscire ad impensierirli, quindi, l'Allenatore calabrese potrebbe optare per il suo fedele 4-3-3 sapendo di dover rinunciare a due pedine in difesa, Koulibaly e Malcuit, ed un attaccante, Llorente. In porta sembra esserci qualche dubbio di schieramento, visto che Meret ed Ospina si contendono una maglia, anche se l'italiano appare leggermente favorito per scendere in campo dal primo minuto. Scelte quasi obbligate in difesa dove alla coppia di centrali Manolas-Maksimovic agiranno ai lati come terzini Mario Rui e Di Lorenzo.

In mezzo al campo quasi certa la presenza di Fabian Ruiz, reduce da due goal di pregevole fattura in altrettante gare, e Demme mentre sarà ballottaggio tra Allan e Zielinski per il terzo slot, col brasiliano avanti nelle gerarchie. Il tridente offensivo sarà affidato a Callejon ed Insigne che agiranno a supporto di uno tra Mertens e Milik, col belga che sembra avere più chance per cominciare il match.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona:

Napoli (4-3-3): Meret (Ospina), Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Allan (Zielinski), Callejon, Mertens (Milik), Insigne. All. Gattuso.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Arthur, Busquets, de Jong, Ansu Fati, Griezmann, Messi. All. Setién.