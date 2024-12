Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Giovanni Albanese su Juventibus, il Napoli avrebbe sorpassato il Marsiglia nella trattativa per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. Secondo Albanese inoltre il club bianconero valuterebbe anche l'acquisizione di due difensori tra cui Tomori e Skriniar.

Juventus, Albanese: 'La prossima destinazione di Fagioli sarà il Napoli'

Il giornalista Giovanni Albanese è intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e riferendosi al possibile mercato di rafforzamento del club bianconero ha detto: "Gennaio sarà un mese molto complicato per la Juventus e mi risulta che un difensore vorrebbero portarlo subito.

Hancko resta il favorito e non mi preoccupano affatto le sue ultime parole anzi credo sarà l'erede di Danilo. Per lo slovacco però serve un investimento e la Juve può compare un calciatore solo a fronte di una cessione. In questo caso il nome che può uscire è quello di Fagioli e segnalo che c'è stato un sorpasso al Marsiglia da parte del Napoli che a mio avviso sarà la destinazione del centrocampista".

Il giornalista ha proseguito: "Credo che possano esserci le condizioni per uno scambio con Raspadori ma non entro nella questione in merito di Danilo. Perché parlare di uno scambio tra il brasiliano e l'attaccante non è proponibile, mentre se lo si mette a confronto con Fagioli si può vedere come entrambi abbiano prospettiva, siano nel giro della nazionale italiana e cerchino spazio che non stanno trovando nella squadra attuale.

Insomma Raspadori sta al Napoli come Fagioli sta alla Juventus e ci sono le condizioni ideali per fare uno scambio".

Albanese ha continuato nel suo intervento rivelando: "Antonio Silva è un altro nome attenzionato per la difesa, arriverebbe in prestito e Mendes ci sta lavorando. Nell'idea di dover regalare una soluzione immediata a Motta che non sia una scommessa, io continuo però a pensare che la società bianconera possa andare su un calciatore che già conosce il nostro calcio e che di conseguenza sia già in Serie A.

Per questo dico che la candidatura di Tomori non è da escludere ma anzi da tenere in considerazione, cosi come quella di Skriniar, che finché non andrà in altre destinazioni rimane un nome spendibile".

Juventus, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Ci manca solo uno scambio cosi per completare un mercato fallimentare'

Le parole di Albanese hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus.

"Manca solo questo scambio per completare un mercato fallimentare di questa stagione. Siccome abbiamo bisogno di gente che veda la porta vanno a prendere Raspadori il quale non c'azzecca nulla col gol" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge seccamente: "Scambio Fagioli-Raspadori? Ma non scherziamo proprio".