Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero starebbe cercando dei rinforzi per il reparto offensivo e sarebbe piombato su Rodrygo, giovane talento che milita nelle fila del Real Madrid. Il calciatore brasiliano, dopo un ottimo avvio di stagione, è finito fuori dalle rotazioni del tecnico delle Merengues Zinedine Zidane. In vista della sfida di campionato contro il Levante, infatti, per il giovane sudamericano è arrivata la quarta esclusione consecutiva dalla lista dei convocati.

Si tratta di scelta tecnica, dietro non c'è nessun infortunio. Rodrygo non sarebbe per nulla contento del trattamento ricevuto, tanto che ora potrebbe "retrocedere" nella seconda squadra allenata da Raul Gonzalez Blanco. Il giovane campione, comunque, potrebbe decidere di lasciare il Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato estivo. La Juventus lo starebbe monitorando con grandissima attenzione, dal momento che sarebbe un giocatore molto gradito al tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Mercato Juventus, Rodrygo potrebbe essere il prossimo colpo per rinforzare l'attacco

Al momento, per Rodrygo non c'è spazio nel reparto offensivo del Real Madrid. Se la situazione dovesse restare tale, per il giovane talento brasiliano potrebbero aprirsi le porte della cessione. Su di lui ci sarebbero Paris Saint Germain e alcuni importati club della Premier League inglese, che sarebbero disposti a mettere sul piatto importanti offerte per garantirsi le sue prestazioni.

La Juventus, però, partirebbe un gradino sopra la concorrenza. Il club bianconero, infatti, da tempo ottimi rapporti con il Real Madrid e potrebbe proporre al club spagnolo il prestito con diritto di riscatto e diritto di "recompra", proprio come avvenne qualche anno fa con Alvaro Morata. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nei prossimi mesi.

Un altro giocatore seguito con grande attenzione dalla Juventus è Paul Pogba, primo obiettivo della dirigenza piemontese per rinforzare il reparto mediano.

Il campione francese è seguito anche dal Real Madrid, ma il club spagnolo avrebbe intenzione di dare la priorità ad un altro obiettivo di mercato. Stiamo parlando del giovanissimo Camavinga del Rennes, giocatore talentuosissimo, che ha esordito in Ligue 1 a soli sedici anni. Camavinga è una delle rivelazioni del calcio europeo e, stando a quanto riporta Marca, Florentino Perez sarebbe pronto a fare follie per lui. Per Camavinga, comunque, servirebbe un assegno di ottanta milioni di euro. Il Real Madrid, dunque, potrebbe decidere di puntare tutto sul giovanissimo centrocampista, lasciando via libera alla Juventus per Pogba.